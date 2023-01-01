الامارات | 6 ملاحظات فنية على أداء المنتخب أمام لبنان أبرزها غياب الفاعلية الهجومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام لبنان، أول من أمس، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، والتي كسبها «الأبيض» بهدف نظيف سجله اللاعب البديل سيباستيان تيغالي، ست ملاحظات فنية على الأداء، أبرزها غياب الفاعلية الهجومية.

وكان المنتخب قد خاض البروفة الأخيرة قبل التوجه غداً إلى مدينة البصرة العراقية للمشاركة في كأس الخليج العربي الـ25، المقررة خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري، إذ سيلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات البحرين وقطر والكويت.

وعلى الرغم من الفوز المعنوي الذي حققه المنتخب في هذه المباراة، إلا أنه عانى كثيراً في أغلب فترات المباراة، ووجد صعوبة كبيرة في الوصول إلى مرمى لبنان.

ومكنت المباراة مدرب المنتخب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا من الوقوف على مدى جاهزية لاعبيه من الجوانب كافة، والتعرف على نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخب، والعمل على معالجة الأخطاء والسلبيات التي صاحبت أداء المنتخب في المباراة قبل الدخول في أجواء كأس الخليج العربي، خصوصاً أن المنتخب سيؤدي عدداً من التمارين اليومية في مدينة البصرة، قبل خوض مباراته الأولى في البطولة أمام منتخب البحرين حامل اللقب في السابع من الشهر المقبل.

وتتمثل الملاحظات الفنية الست في حاجة التشكيلة الأساسية للتجانس أكثر بين عناصرها، والبطء في تحضير الكرات، وعدم وجود شراسة وقوة في اللعب، فضلاً عن غياب تنويع مصادر الخطورة في الملعب، إضافة إلى افتقاد المنتخب الفاعلية والحلول الهجومية الجدية باستثناء فقط الهجمة التي سجل منها تيغالي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة «79» من هجمة قادها اللاعب حارب عبدالله، وتابعها تيغالي بالمرمى، فيما كانت المنظومة الدفاعية النقطة الإيجابية الأبرز في المنتخب، وبرز في المباراة عدد من اللاعبين، مثل أحمد جميل وحارب عبدالله وماجد حسن، ولعبوا بصورة جيدة.

وجرب المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا خلال مباراة لبنان 17 لاعباً، بعدما دفع أيضاً في الشوط الثاني بستة لاعبين، هم: تيغالي وعلي صالح وخالد الهاشمي وبدر ناصر ومحمد عبدالباسط وعبدالعزيز هيكل، وذلك للوقوف على مستويات أكبر عدد من اللاعبين المختارين في القائمة النهائية الرسمية التي ضمت 23 لاعباً.

واختار الجهاز الفني للمنتخب 23 لاعباً من أصل 25 في القائمة الرسمية المسافرة للبصرة فيما تم استبعاد اللاعبين حسن المحرمي وحسين مهدي.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب اللاعبين: خالد عيسى، علي خصيف، خالد السناني خليفة الحماد، وليد عباس، خالد الهاشمي، عبدالسلام محمد، خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، أحمد جميل، بدر ناصر، ماجد راشد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فلاح وليد، خالد البلوشي، محمد عبدالباسط، علي صالح، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كايو كانيدو، سبيستيان تيغالي.

من جانبه، وصف مدير المنتخب ياسر سالم في تصريحات إعلامية، مباراة المنتخب أمام لبنان بأنها مثلت اختباراً جيداً للمنتخب من جميع النواحي، وقف من خلالها المدرب على التشكيل والأدوار والأخطاء وأداء اللاعبين من خلال مشاركة 17 لاعباً، شاركوا في المباراة، مؤكداً أن الفوز الذي حققه المنتخب على لبنان يعد جيداً من الناحية المعنوية، قبل التوجه إلى البصرة، متمنياً أن تكون الأمور أفضل في البصرة.

بدوره، قال لاعب المنتخب بدر ناصر، إنه سعيد بالانضمام للمنتخب الأول، وإن هذا يعد فخراً لهم لتمثيل الدولة في بطولة مهمة مثل كأس الخليج العربي، مشيراً إلى أنهم يعدون الشارع الرياضي بتقديم أفضل ما عندهم، وأن يعطوا بنسبة 200%، وبذل قصارى جهدهم.

الملاحظات الفنية الـ 6

1- المنظومة الدفاعية النقطة الإيجابية الأبرز.

2- التشكيلة الأساسية بحاجة إلى تجانس أكثر.

3- البطء في الأداء والتحضير.

4- عدم وجود شراسة وقوة في اللعب.

5- غياب تنويع مصادر الخطورة في الملعب.

6- افتقاد المنتخب الفاعلية والحلول الهجومية.

• أروابارينا جرّب خلال مباراة لبنان 17 لاعباً بعدما دفع في الشوط الثاني بـ 6 لاعبين.