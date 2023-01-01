شكرا لقرائتكم خبر عن أبو قير للأسمدة يدعم صفوفه باستعارة لاعب سموحة لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو أبو قير للأسمدة فى تدعيم صفوفه باستعارة أحمد الملك لاعب فريق سموحة، لمدة 6 أشهر، لتدعيم صفوف الفريق فى الانتقالات الشتوية من أجل مواصلة البحث عن بطاقة التأهل للدورى الممتاز.

وخرج أحمد الملك من حسابات طارق العشرى مدرب نادى سموحة، ليفضل الانتقال إلى أبو قير للأسمدة مع المدرب أيمن المزين الذى طلب ضم اللاعب فى هذه الفترة، ليعود للمشاركة مجددا فى المباريات.

وطلب أيمن المزين المدير الفنى للفريق تدعيم الفريق بصفقات قوية لمحاولة العودة لصدارة مجموعة بحرى والإسكندرية بعد الخسارة فى الجولة الأخيرة من المتصدر نادى دكرنس بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق أبو قير للأسمدة المركز السابع فى مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 19 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر دكرنس، حيث حقق الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 3 مباريات فقط، سجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلت شباكه 14 هدفا.

وحافظ فريق دكرنس على صدارة مجموعة بحرى والإسكندرية بعدما رفع رصيده إلى النقطة 23، بفارق نقطتين عن بلدية المحلة الذي حقق انتصارا مهما على فريق نبروه بعدما حول تأخره إلى فوز ليعود للمركز الثاني في الترتيب.





وجاءت نتائج مباريات الأسبوع الثانى عشر في مجموعة بحري والإسكندرية كالتالي:بروكسي 2 /0 سبورتنج

كفر الشيخ 0 /0 الأوليمبي

طنطا 2 /0 بايونيرز

دكرنس 2 /1 أبو قير للأسمدة

هلال مطروح 2 /3 الحمام

المجد 1 /2 المنصورة

نبروه 1 /2 بلدية المحلة

جمهورية شبين 3 /1 السلوم