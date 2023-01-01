شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة: شخصية الأهلي وراء الفوز بالبطولة العربية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج بالبطولة العربية للأندية، التي أقيمت داخل صالة استاد القاهرة بعد الفوز على عالي البحريني بنتيجة 3-2، مؤكدة أن الفريق قدم مستويات قوية خلال البطولة، وحقق الفوز في جميع المباريات بفضل التركيز الشديد من اللاعبات وتعليمات الجهاز الفني التي كان لها دور في حسم البطولة، خاصة أن ذلك يمنح دوافع كبيرة للفوز بكل البطولات.

وأشارت هنا إلى أن فرق تنس طاولة الأهلي تسعى لحصد مزيد من الألقاب خلال الموسم الجديد، وأن هدفها مواصلة تقديم مستوى مميز والفوز بالبطولات على كافة المستويات، وأن شخصية الأهلي وراء الفوز باللقب.

يذكر أن فريق سيدات تنس طاولة الأهلي حقق الفوز في المباراة الماضية، على فريق جزيرة الورد بنتيجة 3-1، ضمن منافسات البطولة، قبل أن يصعد للنهائي ويحسم الفريق البطولة اليوم على حساب فريق عالي البحريني بكل جدارة.

فيما أعربت دينا مشرف، لاعبة سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج بالبطولة العربية للأندية التي أقيمت داخل صالة استاد القاهرة، بعد الفوز اليوم على فريق عالي البحريني بنتيجة 3-2، مؤكدة أن الأهلي دائمًا يسعى لحصد البطولات.

وتابعت دينا: «تعاهدنا على حسم لقب البطولة العربية وإسعاد جماهير النادي التي لا تقبل بغير البطولات».

وأضافت لاعبة فريق سيدات تنس الطاولة بالأهلي أنها تلقت دعمًا كبيرًا من الفريق، وأن الروح العالية بين جميع عناصر الفريق هي من تحصد البطولات، وكذلك التركيز العالي والتدرب بقوة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة المدير الفني للفريق.

واختتمت حديثها قائلًا بأنها تتمنى تحقيق جميع البطولات مع الأهلي في الفترة المقبلة، في ظل الدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

يذكر أن فريق سيدات تنس طاولة الأهلي حقق الفوز في المباراة الماضية على فريق جزيرة الورد بنتيجة 3-1، ضمن منافسات البطولة، قبل أن يصعد للنهائي ويحسم الفريق البطولة اليوم على حساب فريق عالي البحريني بكل جدارة.