توفيق السيد يلم شمل الحكام ويعدهم بالعدالة فى توزيع المباريات

القاهرة - سامية سيد - عقد توفيق السيد، المشرف على تعيينات حكام القسم الأول، جلسة مع حكام الدوري الممتاز، ووعدهم بتحقيق العدالة في توزيع المباريات، وأن كل الحكام سيحصلون على الفرصة في إدارة مباريات القسم الأول.

وجاء تعيين توفيق السيد مشرفا على تعيينات الحكام لمباريات الدوري ليهدأ من غضب بعض الحكام الذين لم يحصلوا على فرصة إدارة مباريات منذ انطلاق المسابقة.

وبدأ توفيق السيد في عقد جلسات مع الحكام وتوصيل أصواتهم للإنجليزي مارك كلاتنبرج، ومنحهم الفرصة في الظهور بالدوري لتحقق العدالة في تقييمهم فيما بعد.