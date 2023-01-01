شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق السيد يلم شمل الحكام ويعدهم بالعدالة فى توزيع المباريات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد توفيق السيد، المشرف على تعيينات حكام القسم الأول، جلسة مع حكام الدوري الممتاز، ووعدهم بتحقيق العدالة في توزيع المباريات، وأن كل الحكام سيحصلون على الفرصة في إدارة مباريات القسم الأول.
وجاء تعيين توفيق السيد مشرفا على تعيينات الحكام لمباريات الدوري ليهدأ من غضب بعض الحكام الذين لم يحصلوا على فرصة إدارة مباريات منذ انطلاق المسابقة.
وبدأ توفيق السيد في عقد جلسات مع الحكام وتوصيل أصواتهم للإنجليزي مارك كلاتنبرج، ومنحهم الفرصة في الظهور بالدوري لتحقق العدالة في تقييمهم فيما بعد.
في سياق متصل كشف السيد في وقت سابق أن اللجنة تنتظر تقرير المراقب في واقعة تحطيم "شاشة الفار" في مباراة المصري وأسوان أمس، موضحا أن تعيين "فني" شاشة الفار وتأمينها وإدارتها، مسئولية الشركة الإسبانية المنظمة لعمل التقنية في مصر، موضحا أن من حق لجنة الحكام اتخاذ قرارات ضد من يمس الشاشة أو يعتدى عليها، لأنها جزء من عناصر اللعبة.