شكرا لقرائتكم خبر هزيمة الأرجنتين وهبوط الأهلي أبرز الأحداث الرياضية في 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت سنة 2022 عددا من الأحداث الرياضية على مستوى الوسط الرياضي السعودي، بين إنجازات وفرحة واستضافات عالمية، كما أن الحزن كان حاضرا في أوقات قليلة في العام الماضي، كما صاحبها أيضا أحداث للمرة الأولى نشاهدها في الرياضة السعودية.

وكان من بين أبرز الأحداث خلال 2022 هو مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم قطر 2022 وسجل خلالها فوزا تاريخيا أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1، كما حدث أيضا مشاركة نادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية، واستطاع الزعيم أن يحقق المركز الرابع في البطولة وأمامه فرصة أخرى لتحقيق نتائج أفضل بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي في ديسمبر الماضي مشاركة الهلال في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية بعد ترشيحه كونه بطلا لآخر نسخة لدوري أبطال آسيا.

ومن بين الأحداث البارزة في السنة الماضية هبوط النادي الأهلي لدوري يلو للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الـ15 ليسجل حدثا تاريخيا بهبوطه، كونه أحد أعمدة الرياضة السعودية وسجل هبوطه صدمة كبيرة في الوسط الرياضي.

من جهة أخرى، استضافت السعودية عددا من الأحداث العالمية على أراضيها خلال 2022، ويعد سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 احد أهم الاستضافات والذي أقيم على حلبة كورنيش جدة، كما احتضنت جدة نزال البحر الأحمر والذي حافظ فيه الملاكم أوسيك على ألقابه بفوزه أمام خصمه جوشوا في نزال مثير على أراضي المملكة.

وبعيدا عن كل ذلك، كان عام 2022 مليئا بالقضايا الرياضية بين الأندية، خاصة قضيتي اللاعب محمد كنو بعد أن قام النصر بإصدار بيان يوضح فيه التوقيع مع اللاعب بعد إعلان الهلال التجديد معه بعد لقاء السوبر، وأخذت القضية مدة طويلة قبل إصدار الحكم لصالح نادي النصر بإيقاف اللاعب 4 أشهر وتغريمه هو والهلال بملغ مادي، ومنع الهلال من التسجيل فترتين.

أبرز الأحداث الرياضية في المملكة لعام 2022:

يناير

• الهلال يتوج بلقب كأس السوبر السعودي على حساب الفيصلي.

• انفجرت قضية اللاعب محمد إبراهيم كنو، بعد بيان لنادي النصر يؤكد فيه توقيعه مع محمد كنو الذي وقع للهلال عقب مباراة السوبر السعودي.

فبراير

• مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، وتحققه المركز الرابع بالمونديال.

مارس

• تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخة.

• كورنيش جدة يستضيف جولة جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1.

• نادي النصر يقدم شكوى للاتحاد السعودي ضد نادي الاتحاد واللاعب عبدالرزاق حمدالله واشتهرت القضية باسم «قضية التسجيلات».

مايو

• غرفة فض المنازعات توقف الهلال فترتي تسجيل وتعويض النصر 27 مليون ريال وإيقاف محمد كنو 4 أشهر والهلال يوقف القرار بالاستئناف لمركز التحكيم الرياضي.

• توج الفيحاء بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

يونيو

• المنتخب السعودي يفوز بلقب كأس آسيا للشباب تحت 23 عاما في أوزباكستان.

• الهلال بطل للدوري السعودي للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي.

• هبوط الأهلي للدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

أغسطس

• المنتخب السعودي للناشئين يتوج بلقب بطولة كأس العرب تحت 17 سنة.

• نزال البحر الأحمر للملاكمة في جدة.

• مركز التحكيم الرياضي يؤيد قرار غرفة فض المنازعات بتوقيف الهلال فترتي تسجيل وتعويض النصر 27 مليون ريال وإيقاف محمد كنو 4 أشهر.

• لجنة الاحتراف توقف اللاعب عبدالرزاق حمدالله 4 أشهر ومنع الاتحاد من التسجيل فترة واحدة.

• إيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد 6 أشهر والإداري مشعل السعيد 3 أشهر.

سبتمبر

• مركز التحكيم الرياضي يعلق عقوبة مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله ويسمح له بالمشاركة مع فريقه.

أكتوبر

• ولي العهد يستقبل المنتخب السعودي الأول ويوجه كلمات تحفيزية قبل مونديال 2022.

• السعودية تستضيف بطولة سوبر جلوب لكرة اليد 2022 بالدمام.

• انطلاق الحدث الرياضي الأكبر بالسعودية «دورة الألعاب السعودية الأولى».

نوفمبر

• انطلاق أول دوري نسائي في المملكة باسم «الدوري السعودي الممتاز للسيدات».

• المنتخب السعودي الأولمبي يتوج بلقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للمرة الأولى.

• السعودية تتغلب على الأرجنتين «بطلة كأس العالم 2022.

• مركز التحكيم يؤيد القرارات الصادرة ضد نادي الاتحاد وإدارييه في قضية التسجيلات ويكتفي بإيقاف اللاعب حمدالله قبل تعيلق العقوبة في مطلع سبتمبر الماضي.

ديسمبر

• الاتحاد الآسيوي يرشح نادي الهلال لتمثيل قارة آسيا في كأس العالم للأندية 2023.