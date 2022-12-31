شكرا لقرائتكم خبر السعوديون بعد أن تصدروا المشهد العالمي: مرحبا رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر إعلان انضمام البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي في الفترة الشتوية الحالية، لموسمين حتى عام 2025، في صفقة انتقال حر، المشهد العالمي في بداية لتحقيق أهداف الصفقة التاريخية للسعودية التي تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية الاستثمارية بعيدة المدى، وفي إطار العمل الدؤوب للرياضة السعودية التي تعد إحدى القوى الناعمة للسعودية، ومحركات سياحته وإحدى الأدوات الاقتصادية المقبلة بقوة، وعلى رأسها التطلع إلى تنظيم بطولة كأس العالم 2030، بالاشتراك مع مصر واليونان ضمن خطط رؤية 2030، والتي ستتبعها صفقة عالمية ومدوية، كما أشار بذلك وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عقب إعلان نادي النصر إبرام الصفقة بقولة على صفحته بتوتير بعد ترحيبه باللاعب، وقال: «سعيد بوجود أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في المملكة: مرحبا بك». مضيفا: «سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا».

في الوقت الذي وصف رئيس نادي النصر مسلي آل معمر الصفقة بأنها أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد.

كما عبر كريستيانو رونالدو باشتياقه متشوقا لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة.

وكان مانشستر يونايتد أعلن فسخ عقده بالتراضي مع رونالدو في نوفمبر الماضي، بعد أن قال قائد منتخب البرتغال في مقابلة تلفزيونية: «إنه شعر بالخيانة من النادي، وإنه لا يحترم المدرب إريك تن هاغ، لتنتهي الفترة الثانية له مع النادي الذي انضم إليه في أغسطس 2021 بعد فوزه بـ8 ألقاب كبيرة خلال الفترة من 2003 وحتى 2009. بعد أن كان من المقرر أن ينتهي عقده مع مان يونايتد بعد 7 أشهر، والذي تقاضى بموجبه 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

فوائد الكرة السعودية

• تعزيز الملف المشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030، حيث وجود رونالدو سيعزز تلك الحملة، ويوفر مئات الملايين من الدولارات، للتعريف بثقافة السعودية وتطلعاتها ومميزاتها وتنوعها الجغرافي، وانفتاحها على العالم.

• ارتفاع شعبية الكرة السعودية في كل القارات، لكون عشاق النجم البرتغالي موزعين حول العالم.

• دوري روشن السعودي سيصبح محط اهتمام كشافي المواهب ووكلاء اللاعبين، وسترتفع أسهمهم في الدوريات القارية، خصوصا الأوروبية منها.

• ارتفاع المستوى الفني للكرة السعودية كون اللاعبين يعلمون أن أنظار الوسائل الإعلامية الأجنبية ستكون متجهة نحو النجم البرتغالي.

• توسيع اهتمام القنوات التلفزيونية العالمية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعات قياسية للسعودية.

• ارتفاع أسهم نادي النصر ومبيعات منتجاته حول العالم وسيصبح النادي علامة تجارية عالمية.

مكاسب مانشستر يونايتد

• المدرب الهولندي إريك تن هاغ سيعمل بهدوء دون التفكير بمراعاة مشاعر النجم البرتغالي كريستيان رونالدو.

• سيجد الفرنسي أنتوني مارسيال الفرصة متاحة لتمثيل الفريق بصورة صريحة.

• تغير استراتيجية الفريق في عودة اللاعب برونو فيرنانديز في المحور الهجومي.

• إتاحة الفرصة للمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد الذي لم يستطع التجانس مع رونالدو.

• تخفيف التوتر الجماهيري في مانشستر يونانيد بعد وقوع الأزمة بينه وبين المدير الفني إريك تن هاغ.

حياة كريستيانو رونالدو

• الطفل الرابع والأصغر لوالدته ماريا دولوريس دوس سانتوس، ووالده خوسيه دينيس أفيرو؛ الذي كان مديرا للمعدات في نادي أندورينها.

• خضع لعملية جراحية إثر تعرضه لمرض في القلب عندما كان يبلغ من العمر خمسة عشر عاما وقد تعافى منه تماما بعد نجاح العملية.

• احترف في 3 أندية طوال مشواره خارج البرتغال:





مانشستر يونايتد 2003 وعمره لم يتجاوز الـ 18 عاما، بـ 19.3 مليون دولار أمريكي.

ريال مدريد 2009 بـ133 مليون دولار أمريكي حينها، وأصبح ضمن فئة الأعلى أجرا في العالم من بين لاعبي كرة القدم.

يوفنتوس 2018 بـ132 مليون دولار أمريكي، وحقق النادي خلال 24 ساعة من الإعلان الرسمي للصفقة من بيع 520 ألف قميص يحمل اسم البرتغالي بقيمة تزيد على 60 مليون دولار.



يطل أمام الاتحاد

لن يشارك رونالدو في أول لقاءات النصر أمام فريق الطائي في 5 يناير الجاري.

حيث ينفذ قرارا بالإيقاف لمباراتين يسرى على أي مسابقات محلية. ولذلك، فإن أول مباراة قد يشارك فيها رونالدو ستكون أمام الاتحاد في 25 يناير المقبل.

سباقه المالي مع نجوم الرياضة

أشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية إلى أن راتب كريستيانو رونالدو الصافي مع النصر يبلغ 70 مليون جنيه إسترليني سنويا، وبإضافة مجموعة من الحوافز والإعلانات التجارية سيحصل على 170 مليون جنيه إسترليني في العام.

وبات كريستيانو رونالدو في 2023 بعد عقده مع النصر قريبا من تجاوز الملاكم الشهير المكسيكي كانيلو ألفاريز في الدخل، الذى صنفته مجلة فوربس في 2022 كأعلى ملاكم دخلا في العالم، بحصوله على 70 مليون جنيه إسترليني، بفارق 100 مليون جنيه إسترليني كاملة بعد عقده مع النصر السعودي.

بينما حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في 2022 على 62 مليون جنيه إسترليني، وبدوره سيتجاوزه النجم البرتغالي ويتفوق على منافسه التقليدي في الجانب المالي.

كما يتجاوز البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، الذى يحصل على 58 مليون جنيه إسترليني، واحتل المركز الثالث في 2022.

2003 كان الظهور الأول له مع منتخب بلاده البرتغال، ظهر كريستيانو رونالدو ضد منتخب كازاخستان.

2008 أصبح القائد الأول للمنتخب البرتغالي.

2016 توج ببطولته الأولى على الصعيد الدولي بتحقيق بطولة أمم أوروبا.

حصد خلال مسيرته الكروية 5 كرات ذهبية أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، وسط منافسة مع ليونيل ميسي الذي نالها 6 مرات.

هداف دوري أوروبا التاريخي بـ140 هدفا، وأكثر من سجل فيها من ضربات حرة بـ12 هدفا.

حقق بطولة الدوري 7 مرات عبر الفوز بـ3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد، ولقبين للدوري الإسباني مع ريال مدريد، ولقبين للدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

قيمته السوقية قبل الانتقال للنصر بلغت 20 مليون يورو.