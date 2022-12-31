ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال وتعادل مانشستر سيتي.. وقائمة الهدافين بعد تألق هالاند

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق أرسنال فوزا كبيرا على برايتون بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت تلك الجولة فقدان مانشستر سيتي لنقطتين ثمينتين بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي مع إيفرتون بهدف لمثله.

وبذلك ابتعد آرسنال بصدارة الدوري بعدما وصل لـ 43 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي، الوصيف.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال وتعادل مانشستر سيتي:

1. آرسنال، 43 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 36 نقطة.

3. نيوكاسل يونايتد، 34 نقطة.

4. مانشستر يونايتد، 32 نقطة.

5. توتنهام، 30 نقطة.

6. ليفربول، 28 نقطة.

7. فولهام، 25 نقطة.

8. برايتون، 24 نقطة.

9. تشيلسي، 24 نقطة.

10. برينتفورد، 23 نقطة.

11. كريستال بالاس، 22 نقطة.

12. أستون فيلا، 18 نقطة.

13. ليستر سيتي، 17 نقطة.

14. ليدز يونايتد، 16 نقطة.

15. بورنموث، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. وست هام، 14 نقطة.

18. ولفرهامبتون، 13 نقطة.

19. نوتينجهام فورست، 13 نقطة.

20. ساوثهامبتون، 12 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وسع إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، الفارق مع أقرب ملاحقيه في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل هدفا أمام إيفرتون، ليصل لـ21 هدفا، متفوقا على هاري كين الوصيف بفارق 8 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هالاند اليوم:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 21 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 13 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد، 12 هدفًا.



ألكساندر ميتروفيتش، فولهام، 10 أهداف.

ميجيل ألميرون، نيوكاسل يونايتد، 9 أهداف.

رودريجو، ليدز يونايتد، 9 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 7 أهداف.

جيمس ماديسون، ليستر سيتي، 7 أهداف.

روبرتو فيرمينو، ليفربول، 7 أهداف.

فيل فودين، مانشستر سيتي، 7 أهداف

لياندرو تروسار، برايتون، 7 أهداف.