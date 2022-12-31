موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف بيراميدز، نظيره الأهلي في السابعة مساء الإثنين، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء متأثرا بتعادله مع سموحة وسيراميكا كليوباترا في آخر جولتين.

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: برونو سافيو - شادي حسين.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - عبد الله مجدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد.

الهجوم: فخري لاكاي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.