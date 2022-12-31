شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات مؤثرة تضرب صفوف الاتحاد قبل مباراة إنبى.. المهدى وعلاء الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الاتحاد السكندري، بقيادة المدير الفني الصربي زوران ميلونوفيتش، لمباراته القادمة بالجولة 11 أمام إنبي والمقرر لها الإثنين القادم 2 يناير 2023 باستاد الإسكندرية.

وسيخوض سيد البلد تدريبه الأساسي غدا الأحد وبعدها سيتم إختيار قائمة الفريق التي تدخل معسكر المباراة.

وعلم ”الخليج 365” من مصادره المقربة أن الفريق سيفتقد خدمات لاعبين مؤثرين للفريق وخاصة حارس المرمى المهدي سليمان الذي اشتكى من شد بالعضلة الامامية ورغم إصرار اللاعب على التواجد ولكن الجهاز الطبي قام بإجراء اختبار طبي وطلب طبيب الفريق خضوع اللاعب لجلسات علاج حتى يتم الشفاء نهائيا وبذلك يغيب المهدي سليمان عن لقاء انبي وتكون أول مباراة يبتعد فيها المهدي عن حراسة عرين سيد البلد من بداية الموسم، وهناك مفاضلة بين عمرو خليل وصبحي سليمان والمنافسة قائمة لمن يبدأ اللقاء، وخاصة أن المستوى متقارب بينهما.

وانضم لقائمة الإصابات المدافع الدولي محمود علاء الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية جعله لا يستطيع استكمال اللقاء السابق أمام بيراميدز، بينما يغيب أيضا كل من: سعيدو سمبوري وإسلام عبد النعيم ومحمد الصباحي وكريم الديب لأسباب مختلفة.

كما استقر المدير الفني في خط الدفاع على كل من: هشام صلاح وصبري رحيل بينما هناك ثلاثة بقلب الدفاع يتنافس على موقعين كلا من خالد صبحي – عبد الله نصيب – محمد الصالح بينما خط الوسط لا جدال على تواجد ساليفو مورو ومروان عطية.

ومعهم كل من: النجم المتألق أحمد عيد – خالد الغندور – إبراهيم حسن – احمد عادل ميسي - وناصر ناصر – محمود عبد العزيز- عبد الغني محمد

وخط الهجوم هناك تحد كبير بين أوستن أموتو العائد من الإصابة ومابولولو هداف الفريق.

ويذكر أن المدير الفني الصربي قد اجتمع باللاعبين، ونبه على اللاعبين أنه لا بد من احترام فريق الخصم مهما كان وضعه في جدول الترتيب، وخاصة أن معهم مديرا فنيا جديدا، وهو الكابتن طلعت يوسف وهو يعرف كل كبيرة وصغيرة عن فريق الاتحاد.

وأضاف المدير الفني للاعبين، إن المباراة بـ6 نقاط ولا بد من حسمها مبكرا، وإن الفوز السابع للفريق سيعيد ثقة الجماهير مرة أخرى بعد اهتزازها في مباراة بيراميدز.

كما طالب الصربي زوران من اللاعبين تجميع أكبر نقاط خلال المباريات المتبقية بالدور الأول؛ لأنه لا توجد مباراة سهلة، وخاصة أن الوضع بالدور الثاني يزداد صعوبة ولا بد من استغلال تعثر فرق كثيرة والنتائج تلعب في صالحنا.