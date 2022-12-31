شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي بطلا للبطولة العربية للأندية لتنس الطاولة رجال على حساب البحرين البحريني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء ذلك بعدما حقق الفريق الفوز على فريق البحرين البحريني بنتيجة 3/1 في المباراة النهائية.

ومثّل فريق إنبي في المباراة كل من المحترف أنطوان هاشارد وعلي غلاب ومؤمن الأوز، فيما مثّل فريق البحرين كل من: راشد سند وأندريا كاتشينا، بالإضافة إلى محمد عبد الوهاب.

حقق أنطوان هاشارد الفوز لصالح إنبي في المباراة الأولى بنتيجة 3-0 قبل أن يخسر علي غلاب المباراة الثانية من أندريا كاتشينا بنفس النتيجة.

وفي المباراة الثالثة تمكن مؤمن الأوز من التغلب على محمد عبد الوهاب بنتيجة 3-2، بينما فاز أنطوان هاشارد على أندريا كاتشينا بنتيجة 3/1 ليحسم للفريق البترولي لقب البطولة العربية.

وكان قد تأهل فريق إنبي للمباراة النهائية عقب الفوز بالأمس على فريق سار البحريني، بينما وصل البحرين البحريني بعد الفوز على فريق قطر القطري في نصف النهائي.

جدير بالذكر أن نادي إنبي نجح في التتويج بلقب النسخة الأخيرة لبطولة أفريقيا للأندية والتي أقيمت في نيجيريا مؤخرًا.

يذكر أن منافسات السيدات بالبطولة العربية قد انتهت بتتويج الأهلي بالبطولة عقب الفوز على فريق عالي البحريني في المباراة النهائية بنتيجة 3-2.