شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أهداف تفصل أحمد على عن حلم المئوية بعد انتقاله لحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات أحمد على، مهاجم فريق حرس الحدود الجديد، على بُعد 8 أهداف فقط من الدخول في قائمة من سجلوا مائة هدف في الدوري المصري عبر تاريخه.

أعلن نادي حرس الحدود، تعاقده رسميا أحمد على، مهاجم فريق كرة القدم بنادي المقاولون العرب السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في صفقة انتقال حر.

وعبر تاريخه في مختلف البطولات والدوريات لعب أحمد على 362 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 111 هدفا، وصنع 28 أخرى.

سجل أحمد علي 92 هدفا في مسيرته بالدوري ويأمل في الوصول لـ100 في المسابقة ليصبح عاشر من يحقق ذلك الإنجاز بعد كل من حسن الشاذلي وحسام حسن والسيد الضيظوي ومصطفى رياض وعبد الله السعيد ومحمود الخطيب وأحمد الكأس ومحمد أبو تريكة وجمال عبد الحميد.

ويستعد حرس الحدود لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط.