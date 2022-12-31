حمدي حمدان: معسكر منتخب الشباب حقق مكاسب فنية كبيرة

القاهرة - سامية سيد - يرى حمدى حمدان، مدرب منتخب الشباب، في الجهاز الفنى المعاون لمحمود جابر، أن معسكر المنتخب جنى ثمار العمل في الفترة الماضية، وحقق مكاسب فنية كبيرة بصرف النظر عن نتيجتي الوديتين أمام منتخب غانا للمحليين وحرس الحدود.

وقال حمدان لـ"الخليج 365": "بصرف النظر عن النتيجة، المباريات الودية الهدف منها تجهيز اللاعبين واختيار العناصر المناسبة لبطولة أمم إفريقيا، لو كنا ننظر للنتائج للعبنا المباراتين بالصفوف الكاملة للمنتخب، لكن كان هدفنا منح الفرصة للجميع".

وواصل المدرب المساعد لمنتخب مصر للشباب: "وقفنا على القائمة التي سندخل بها بطولة الأمم في مصر فبراير المقبل، واتطمنا على مستوى الجميع، بعض اللاعبين ظهروا بمستوى مميز مثل محمد فارس لاعب الاتحاد الذي انضم للمعسكر للمرة الثانية، وحققنا الهدف من التجمع".

وخسر منتخب مصر للشباب مواليد 2003 تحت القيادة الفنية للمدرب محمود جابر، من نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام معسكر المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا، وكان منتخب مصر للشباب خسر من نظيره منتخب غانا للمحليين بنتيجة 2 / 0 فى المباراة الودية، التى أقيمت على استاد القاهرة الثلاثاء الماضي، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 19 فبراير المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.