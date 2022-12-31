شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي حمدان: معسكر منتخب الشباب حقق مكاسب فنية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر
وقال حمدان لـ"الخليج 365": "بصرف النظر عن النتيجة، المباريات الودية الهدف منها تجهيز اللاعبين واختيار العناصر المناسبة لبطولة أمم إفريقيا، لو كنا ننظر للنتائج للعبنا المباراتين بالصفوف الكاملة للمنتخب، لكن كان هدفنا منح الفرصة للجميع".
وواصل المدرب المساعد لمنتخب مصر للشباب: "وقفنا على القائمة التي سندخل بها بطولة الأمم في مصر فبراير المقبل، واتطمنا على مستوى الجميع، بعض اللاعبين ظهروا بمستوى مميز مثل محمد فارس لاعب الاتحاد الذي انضم للمعسكر للمرة الثانية، وحققنا الهدف من التجمع".
وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
واعتذر منتخب غانا الأول للمحليين عن خوض المباراة الودية الثانية أمام منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، بعدما توصل منتخب غانا لاتفاق لمواجهة بدلاء النادي الأهلي وديا في نفس موعد الودية الثانية اليوم السبت.