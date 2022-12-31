شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أيمن الرمادى مع أسوان قبل مواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش أيمن الرمادى لحظات خاصة في تجربته الأولى بالدوري المصري مع تماسيح النيل فريق أسوان، وذلك من خلال النتائج المميزة التي يحققها، وآخرها الفوز المثير على المصري.

وقاد الرمادي أسوان في 7 مباريات منذ توليه المهمة، نجح في تحقيق 4 انتصارات مقابل 3 هزائم، ولم يتعادل في أي مباراة، لينجح في حصد 12 نقطة تضع الفريق في المركز الثامن بالدوري، بعدما استلمه في المركز الأخير.

ويعتبر أيمن الرمادي من أشهر المدربين في الدوري الإماراتي، حيث حقق عدة إنجازات كبيرة مع فرق متوسطة وصغيرة ونال عدة جوائز احترافية.

وقبل بداية مشواره التدريبي لعب أيمن الرمادي المولود في مصر لفرق القناة والفيوم والمقاولون العرب، ولكن في عام 1994 أصيب الرمادي بقطع في الرباط الصليبي ليقرر الاعتزال والاتجاه إلى التدريب.

وسافر إلى الإمارات وصعد بعدة أندية إلى الدوري الممتاز الإماراتي، منها أندية دبي والظفرة والشارقة واتحاد كلباء وعجمان، حيث كان ناجحا في الصعود بالفرق إلى الدوري الإماراتي الممتاز.

وتولى مسئولية تدريب نادي الظفار العماني لمدة موسمين وصعد بفريق دبي إلى دور الثمانية في كأس الإمارات في إنجاز كبير.

وبعد حوالي خمسة عشر عاما من التدريب في دولة الإمارات وعمان عاد إلى مصر لتدريب فريق أسوان ويحقق نجاحات باهرة حاليا مع النادي.