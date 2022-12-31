شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 31 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 31 / 12 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها إعلان فيريرا المدير الفنى للزمالك لقائمة الفريق المتوجهة لأسوان لمواجهة زهرة الجنوب، بالإضافة إلى عقد السويسرى كولر المدير الفنى للأهلى محاضرة مع اللاعبين.

الأهلى يرد على بيان بيراميدز بشأن نقل مباراة الفريقين لاستاد القاهرة

قال مصدر في النادي الأهلي إن استاد القاهرة من الملاعب التي سبق وقام النادي بتحديدها قبل بداية الموسم الجاري لاستضافة مبارياته محليًا وأفريقيًا، موضحًا أن نقل مباراة بيراميدز من استاد السلام للقاهرة لا يمثل مخالفة للوائح خاصة أن الأهلي سبق وأخطر الاتحادين المصري والأفريقي لكرة القدم بإقامة مباريات الفريق باستاد القاهرة حال عدم إقامتها باستاد السلام.

كولر يحاضر لاعبى الأهلى فى المران الصباحى استعداداً لمواجهة بيراميدز

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة. وبدأ المران بمحاضرة قصيرة للمدير الفني للفريق مارسيل كولر شرح خلالها بعض الأمور الفنية للاعبين.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمباراة أسوان.. ضم عبد الشافى وغياب الزنارى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة أسوان الاثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

6 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام أسوان.. شلبى الأبرز يغيب 6 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام أسوان في المباراة المقرر لها الساعة الثالثة إلا ربع عصر الإثنين المقبل على استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

غزل المحلة ينهى تعاقده مع فوافى بالتراضى.. واللاعب يتنازل عن 10 آلاف دولار

أنهى نادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل تعاقده مع باولن فوافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بناء على رغبة الأخير الذي طلب إنهاء تعاقده الممتد حتى نهاية الموسم الحالي لظروف أسرية .

حرس الحدود يضم أحمد على من المقاولون فى صفقة انتقال حر

أعلن نادي حرس الحدود تعاقده رسميا أحمد على، مهاجم فريق كرة القدم بنادى المقاولون العرب السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، فى صفقة انتقال حر.

إصابة صلاح ريكو لاعب المحلة بالرباط الصليبى

أثبتت الأشعة التى أجراها صلاح ريكو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة، إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب للعملية الجراحية خلال الساعات المقبلة حسب التنسيق مع طبيب الفريق.