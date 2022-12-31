شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر جاهز لتدعيم الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح أحمد عبد القادر، جناح الأهلي، جاهزا لتدعيم صفوف فريقه في مباراته ضد بيراميدز يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستجمعهما على استاد القاهرة، بعد تعافيه من الإصابة.

واشتكى عبد القادر من الإصابة في الكاحل تسببت في استبعاده من قائمة مباراة سيراميكا الأخيرة، قبل أن يتعافى اللاعب ويصبح جاهزا للمشاركة في مباريات فريقه بالدوري، حيث سيكون اللاعب أحد الحلول أمام الجهاز الفني للمشاركة في موقعة بيراميدز الحاسمة بالدوري.

وانتظم اليوم السبت أحمد عبد القادر فى التدريبات الجماعية لفريقه استعداداً لمباراة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفضل كولر استبعاد أحمد عبد القادر من مواجهة سيراميكا بعد تعرضه لكدمة خفيفة فى الكاحل فى المران الذى سبق المباراة خوفاً من تفاقم الإصابة.

وأدى اللاعب برنامج تأهيلى للتخلص من الإصابة، ولعب أحمد عبد القادر مع الأهلي هذا الموسم 8 مباريات في الدوري المصري سجل خلالها هدفين.

يستمر غياب الرباعى بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر وعمار حمدى وأكرم توفيق عن الاهلى في مباراة بيراميدز بسبب الإصابة، حيث يشكو أكرم توفيق من قطع في الرباط الصليبى، فيما لا يزال عمار حمدى في مرحلة التأهيل الأخيرة من نفس الإصابة، ويعانى طاهر من جزع في الرباط الداخلى للركبة ويشكو بيرسى تاو من تمزق العضلة الضامة.