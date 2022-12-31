شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى يكتسحن هليوليدو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت سيطرة كاملة من جانب فريق سيدات اليد على مجريات المباراة، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 25-5، لتنتهي المباراة لصالح الأهلي بنتيجة 40-10.

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبات الناشئات، من أجل اكتساب الخبرة، تمهيدًا للاستعانة بهن في مشوار المنافسات المقبلة.

ويلتقي «سيدات يد الأهلي» في المباراة القادمة مع فريق الجزيرة، غدًا الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري.

يذكر أن فريق يد الأهلي حقق الفوز في المباراة الماضية على فريق هليوبوليس بنتيجة 37-7، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.