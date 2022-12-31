شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2022.. ضربات الترجيح تعاند المنتخبات الوطنية فى عام النهائيات الحزينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاشت الكرة المصرية سوء حظ كبير في 2022، حيث خسر المنتخب الأول في مرتين بركلات الترجيح أمام السنغال في سنة واحدة، كانت الأولى فى نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال، يليها خسارة الفراعنة لتذكرة التأهل إلى كأس العالم بركلات الترجيح أمام نفس المنافس، بالإضافة إلى خسارة منتخب الكرة الشاطئية أمام السنغال، وخسارة نهائي كأس العرب للشباب.

الخليج 365 يرصد أبرز النهائيات التي خسرتها الكرة المصرية والبطولات التي شارك فيها المنتخبات في 2022 كالتالي.



نهائي إفريقيا: نهائي إفريقيا: التقت السنغال ومصر، على ملعب أوليمبي في ياوندي، مع وصول النسخة 33 من بطولة توتال إنرجيز كأس الأمم الأفريقية، الكاميرون 2021 إلى النهائي الكبير. فاز منتخب السنغال على الفراعنة في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، بركلات الترجيح 4-2، وتوج أسود التيرانجا البطل باللقب القاري، بينما احتل منتخب مصر المركز الثاني كوصيف النسخة الأخيرة لأمم أفريقيا، وتوج منتخب أسود التيرانجا بلقب كأس الأمم الأفريقية 2021، للمرة الأولى في تاريخه، بعد إقصاء الفراعنة بركلات الترجيح 4-2، فى المباراة النهائية.



فاصلة المونديال: فاصلة المونديال: حسم منتخب السنغال تذكرة التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة3-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد “ديامينياديو” ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

انتهى الوقت الأصلي بفوز السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقين شوطين إضافيين انتهى بنفس النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقين إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.



نهائي الشاطئية نهائي الشاطئية خسر منتخب مصر لرجال كرة القدم الشاطئية نهائي أمم أفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح، وكان الوقت الأصلي والإضافي قد انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2 قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح. ونجح المنتخبان في تسجيل الخمس ركلات الأولى ليتم اللجوء إلى ركلة وركلة لكل فريق، وأهدر منتخب مصر الركلة السادسة، بينما نجح المنتخب السنغالي في تسجيلها ليتوج باللقب.

وكان المنتخب المصري قد حقق إنجازا تاريخيا بتأهله للنهائي للمرة الأولى في تاريخه والصعود إلى منافسات كأس العالم المقرر إقامتها العام المقبل، أما المنتخب السنغالي فوصل إلى نهائي أمم إفريقيا للمرة السابعة على التوالي.



نهائي كأس العرب نهائي كأس العرب أقيمت مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب تحت 20 عامًا هو يوم الأحد 7 أغسطس 2022 على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها. وانتهت المباراة في وقتها الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق لينجح المنتخب السعودي في الفوز من ركلات الترجيح.



وداع منتخب الناشئين وداع منتخب الناشئين في نوفمبر، ودع منتخب مصر للناشئين تصفيات شمال أفريقيا لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا عقب الهزيمة أمام نظيره المغرب بنتيجة 1/2 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد 5 جويلية بالجزائر. وكان حقق منتخب مصر الفوز على تونس بثلاثية مقابل هدف، وخسر قبلها أمام ليبيا بهدفين مقابل هدف، ثم التعرض للهزيمة أمام منتخب المغرب في الجولة الأخيرة بنتيجة 2 / 1.