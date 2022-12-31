شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية تدعم لاعبى الإسماعيلى قبل مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، حضور أعضاء اللجنة الفنية بقيادة إسماعيل حفني وخالد القماش بالإضافة إلى أحمد قناوي مدير قطاع الناشئين بالنادي.

يأتي ذلك من أجل الوقوف بجوار الجهاز الفني للدراويش بقيادة أحمد حسام ميدو فى أصعب فترات الفريق هذا الموسم بجانب العمل على رفع معنويات اللاعبين لتخطي الأزمة الحالية التى لا تليق بإسم النادي الكبير.

وبدأ الدراويش استعداداته لملاقاة البنك الأهلي بعد العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة.

ويستضيف الإسماعيلي، فريق البنك الأهلي مساء الثلاثاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الأسبوع الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام.