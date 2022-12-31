آرسنال يحقق فوزاً كبيراً على برايتون ويوسع الفارق مع مانشستر سيتي

حقق آرسنال فوزاً كبيراً على مضيفه برايتون 4-2 اليوم السبت في الجولة 18 من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وسجل كل من بوكايو ساكا (2) والنرويجي مارتن أوديغارد (39) وإدوارد نيكيتاه (47) والبرازيلي غابرييل مارتينيلي (71) أهداف المدفعجية في المقابل دوّن كل من الياباني كاورو ميتوما (65) وإيفان فيرغسون (77) هدفي برايتون.



ويحتل آرسنال صدارة البريميرليغ برصيد 43 نقطة.



وفي مباراة سابقة، تعادل مانشستر سيتي وضيفه إيفرتون بالتعادل الإيجابي 1-1.



وافتتح النرويجي إيرلينغ هالاند التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 24 ثم أدرك ديماراي غراي التعادل للضيوف في الدقيقة 64.



وباتت حصيلة أهداف النرويجي هالاند (21 هدفاً)، هي الأكثر لأي لاعب قبل نهاية العام في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز.



ويحتل السيتي مركز الوصافة برصيد 36 نقطة فيما يأتي إيفرتون في المركز 16 برصيد 15 نقطة.



وفي باقي المباريات، انتصر كريستال بالاس على مضيفه بورنموث 2-صفر وفولهام على ساوثهامبتون 2-1 فيما انتهت مباراة نيوكاسل يونايتد أمام ليدز يونايتد بالتعادل السلبي.



(بي إن سبورت)