شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يصحح أخطاء لاعبى الإسماعيلى استعدادا لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته الجماعية عصر السبت على ملعب ”عبد الرحمن أنوس” استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري العام.

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة، بعد مواجهة الزمالك مساء الخميس الماضي على ملعب القاهرة الدولي.

وحرص الجهاز الفني للدراويش، بقيادة أحمد حسام ميدو، على عقد جلسة مع لاعبيه لشرح السلبيات التى ظهرت خلال اللقاء السابق للعمل على تفاديها فى المباريات القادمة.

ويستضيف الإسماعيلي فريق البنك الأهلي مساء الثلاثاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 11 من عمر المسابقة المحلية.