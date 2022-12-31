شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة ينهى تعاقده مع فوافى بالتراضى.. واللاعب يتنازل عن 10 آلاف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل تعاقده مع باولن فوافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بناء على رغبة الأخير الذي طلب إنهاء تعاقده الممتد حتى نهاية الموسم الحالي لظروف أسرية.

وتنازل باولن فوافي (35 عاما) عن مستحقاته لدى غزل المحلة التي تقدر قيمتها بما يقرب من 10 آلاف دولار، كما وضعت ادارة النادي شرطا يقضي بسداد فوافي 30 ألف دولار لغزل المحلة، حال انتقاله لأي ناد مصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وحتى نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وتقدم فوافي لإدارة نادي غزل المحلة بطلب لإنهاء تعاقده بسبب ظروف مرض ابنته وحاجتها لإجراء جراحة دقيقة في القلب في فرنسا، ورغبة اللاعب في التواجد بجوارها خلال هذه الفترة، مؤكدا أنه لن يلعب لأي ناد آخر في مصر إلا للمحلة حال تفكيره في العودة بعد الجراحة، في ظل المعاملة الجيدة التي حظي بها من إدارة النادي والجهاز الفني خلال فترة تعاقده مع النادي.

إدارة غزل المحلة وافقت على إنهاء العقد مع اللاعب المالاجاشي بعد موافقة بابا فاسيلوس المدير الفني القبرصي على رحيل اللاعب.

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، بعد مرور 10 جولات من عمر المسابقة، وتعادل الفريق سلبيا أمام نظيره سموحة في مباراة الجولة الماضية.

ويستعد زعيم أندية الدلتا لمواجهة قوية أمام فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على استاد غزل المحلة بدون جمهور.