شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام أسوان.. شلبى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب 6 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام أسوان في المباراة المقرر لها الساعة الثالثة إلا ربع عصر الإثنين المقبل على استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب عن قائمة الزمالك أمام أسوان كل من: يوسف حسن، عمر جابر، مصطفى شلبي، مصطفى الزنارى، إبراهميا نداى، محمود حمدى الونش.

وأدى عمر جابر والسنغالي إبراهيما نداي ويوسف حسن ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، على هامش مران أمس الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

يأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للثلاثي لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، ويعاني عمر جابر من إجهاد في العضلة الخلفية، في حين تعرض يوسف حسن لإصابة بكدمة خفيفه في كاحل القدم، بينما يعاني إبراهيما نداي من إصابة في العضلة الخلفية.

ويغيب محمود حمدى الونش؛ بسبب قطع الأوتار الخلفية، حيث يخضع اللاعب للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي خلال الفترة الحالية في قطر، بالإضافة إلى غياب مصطفى الزنارى.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة أسوان، الإثنين المقبل، في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.

فى سياق متصل عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الأبيض، على هامش مران اليوم، السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ومنح المدير الفني مجموعة من التعليمات الفنية للاعب، خاصة بعملية الضغط على المنافس حال فقدان الكرة، بجانب تنفيذ بعض المهام الفنية الإضافية.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان، المقرر له الإثنين المقبل، في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى ستقام على ملعب أسوان.