شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يضم أحمد على من المقاولون فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي حرس الحدود تعاقده رسميا أحمد على، مهاجم فريق كرة القدم بنادى المقاولون العرب السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، فى صفقة انتقال حر.

وتعاقد حرس الحدود مع أحمد على بناءً على طلب أحمد أيوب، المدير الفني، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق فى مركز قلب الهجوم، الذي لا يوجد به سوى عمر بسام.

وشارك اللاعب فى فوز فريقه وديا على منتخب مصر للشباب مواليد 2003 تحت القيادة الفنية للمدرب محمود جابر، بهدفين مقابل هدف وحيد فى اللقاء الذي جمعهما اليوم فى ختام معسكر المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا.

سجل هدف منتخب الشباب اللاعب محمد فارس الذى انضم للمعسكرات للمرة الثانية وظهر بمستوى مطمئن، وسجل هدفى الحرس أحمد على ووجيه عبد الحكيم.

ويستعد حرس الحدود لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط.