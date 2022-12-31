شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمباراة أسوان.. ضم عبد الشافى وغياب الزنارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة أسوان الاثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك غياب مصطفى الزنارى وضم محمد عبد الشافى بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.

فى سياق متصل عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الأبيض، على هامش مران اليوم، السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء. ومنح المدير الفني مجموعة من التعليمات الفنية للاعب، خاصة بعملية الضغط على المنافس حال فقدان الكرة، بجانب تنفيذ بعض المهام الفنية الإضافية.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الاثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى ستقام على ملعب أسوان.