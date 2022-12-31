شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمباراة أسوان.. ضم عبد الشافى وغياب الزنارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة أسوان الاثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتضم القائمة كلاً من:
حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم
خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.
خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"
خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.
ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الاثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى ستقام على ملعب أسوان.
من ناحية أخرى، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، خلال مران الأبيض الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء ، وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل الفنية في الحالة الهجومية للفريق
ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب أسوان.