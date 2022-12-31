شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة صلاح ريكو لاعب المحلة بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى أجراها صلاح ريكو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة، إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب للعملية الجراحية خلال الساعات المقبلة حسب التنسيق مع طبيب الفريق.

وتعرض صلاح ريكو للإصابة فى مباراة فريقه أمام سموحة، وعلى إثرها غادر الملعب ودخل كريم مصطفى بديلاً له فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وحسم التعادل السلبى نتيجة مباراة سموحة وغزل المحلة في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على استاد الإسكندرية ضمن الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت أحداث المباراة سجالاً بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة لاعبى فريق سموحة عن طريق الثلاثى دوكو دودو وأحمد مصطفى وبنيامين بواتينج، بينما هجمات فريق غزل المحلة عن طريق عبده يحيى وجبريل أوريك.

وبهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يرتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة الـ18 محتلا المركز الخامس.

وحصل دكو دودو، مهاجم فريق سموحة، على جائزة رجل المباراة، عقب اختيار اللاعب من قِبَل رابطة الأندية، وذلك بعد تميز والظهور بشكل قوى أثناء اللقاء على جائزة راجل المباراة.

وجاء تشكيل فريق سموحة بقيادة طارق العشرى كالتالى:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ، محمود شبانة ، ممدوح عبد ربه ، شريف رضا.

خط الوسط: محمد سعيد " مكرونة " ، صديق أولا ، محمود عبد الحليم .

خط الهجوم: دوكوا دودو ، أحمد مصطفى ، بنيامين بواتينج .

بينما تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة اليوناني بابا فاسيليو ضم كلًا من :

حراسة المرمى: محمود الحضري.

خط الدفاع: إيهاب سمير، معاذ الحناوي، مصطفى العش، محمد بازوكا.

خط الوسط: أحمد النادري، فوافي، كريم مصطفى.

خط الهجوم: أحمد الشيخ، عبده يحيي، جابريل أوريك.