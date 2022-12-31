الامارات | مكاسب النصر السعودي من صفقة رونالدو "الأعلى أجراً في العالم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت وسائل الإعلام السعودية مكاسب مادية وتسويقية لنادي النصر من صفقة تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لموسمين ونصف التي ستجعله الرياضي الأعلى راتباً في التاريخ والأكثر دخلاً في عام واحد إذ سيتقاضى 200 مليون يورو في السنة، وتالياً أبرز المزايا بحسب صحيفة "ملاعب":



1- ارتفاع القيمة التسويقية لنادى النصر، حيث تبلغ قيمة "العالمي" 59 مليون يورو، ومن المؤكد أنها ستزيد عن 100 مليون يورو بمجرد ضم الدون رسميا.



2- رعاية وتسويق، دخول رعاة جدد وكذلك زيادة أدوات التسويق للعالمية.



3- الاستفادة من بيع قميص رونالدو في المتاجر، بالإضافة إلى زيادة أفرع متاجر نادي النصر.



4- الاستعانة بخدمات النجم البرتغالي للترويج لملف السعودية في استضافة كأس العالم 2030



5- رفع شأن الدوري السعودي والقيمة التسويقية، حيث سيزيد الدوري المحلي مكانة وقيمة بضم رونالدو.



6- سيطرة نادي النصر والدوري السعودي على أغلفة الصحف العالمية بسبب رونالدو.



7- المساهمة بشكل كبير في قيادة نادي النصر لعودة أمجاد "العالمي" محليا وقاريا.