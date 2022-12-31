الامارات | انتصارات ثمينة لفرق حتا والإمارات والجزيرة الحمراء في دوري «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق حتا على مضيفه الرمس بهدفين مقابل لاشيء اليوم السبت ضمن منافسات الاسبوع 15 لدوري الدرجة الأولى ليرتفع رصيد حتا الى 30 نقطة في المركز الثاني وهو نفس رصيد دبا الحصن مع افضلية الاخير بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد الرمس عند 14 نقطة، حيث سجل هدفي حتا كل من المغربي ايمن رشوق 48 والبرازيلي كوتينهو 70.

وفاز فريق الإمارات (الصقور) على مضيفه العربي بثلاثة اهداف لهدف واحد ليصبح رصيد فريق الإمارات 26 نقطة بينما تجمد رصيد العربي عند 21 نقطة،

وسجل اهداف "الصقور" البرازيلي واندرسون كوستا 16، ومواطنه فارياس هدفين (72 - 20) فيما سجل العربي هدفه الوحيد عن طريق محمد المطروشي 54.

وفاز الجزيرة الحمراء على مضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف واحد ليحافظ الجزيرة الحمراء على المركز الثالث برصيد 27 نقطة بينما تجمد رصيد التعاون عند 18 نقطة، وسجل هدفي الجزيرة الحمراء الأرجنتيني ايغور نيفيز (90 - 45) بينما سجل هدف التعاون البرازيلي كارلوس 55.

وفاز العروبة على مضيفه فرسان هسبانيا بخماسية نظيفة سجلها الصربي فيليب استوبرفيج 41، وسعيد عبيد هدفين (53 - 51) ويعقوب يوسف 82، وعزان محمود 88، ليصبح رصيد العروبة 19 نقطة، بينما تجمد رصيد فرسان هسبانيا عند 6 نقاط.

وفاز الحمرية على بينونة بثلاثية نظيفة سجلها كل من البرازيلي غابرييل 42 ومحمد ابراهيم 58، والنيجيري فيكتور 90، ليصبح رصيد الحمرية 21 نقاط بينما تجمد رصيد بينونة عند 7 نقاط.