شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلي يحافظن على لقب البطولة العربية لتنس الطاولة بالفوز على عالى البحريني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوجت سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة والتى تستضيفها مصر على صالة رقم 2 بمجمع الصالات لاستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الدول العربية.

مثل النادي الأهلي في المباراة النهائية كل من دينا مشرف وهنا جودة ورؤى الناغي فيما مثل فريق عالي البحريني اللاعبة مريم العالي والمحترفة الرومانية بيرناديت بالإضافة إلى أمريتا بهدكي.

وفازت دينا مشرف في المباراة الأولى على مريم العالي بثلاثة أشواط نظيفة فيما استطاعت بيرناديت التفوق على هنا جودة بالمباراة الثانية بنتيجة 3-1.

وفي المباراة الثالثة تمكنت رؤى الناغي من تحقيق الانتصار على أمريتا بهدكي بثلاثة أشواط نظيفة قبل أن تعود بيرناديت وتتفوق على دينا مشرف في المباراة الرابعة.

وواجهت هنا جودة اللاعبة مريم العالي في المباراة الخامسة والفاصلة واستطاعت بطلة الأهلي الفوز بثلاثة أشواط نظيفة ليحسم الأحمر اللقب بنتيجة 3-2 ويحافظ على لقبه الذي حققه العام الماضي.

وكان قد تأهل فريق السيدات بالنادي الأهلي للمباراة النهائية عقب الفوز بالأمس على جزيرة الورد، فيما فاز عالي البحريني على الزمالك في الدور ذاته ليحقق فريقا جزيرة الورد والزمالك المركزين الثالث والثالث مكرر.

ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية لمنافسات الرجال بعد قليل، ويواجه فريق إنبي نظيره البحرين البحريني، حيث فاز الفريق البترولي على سار البحريني بينما فاز البحرين البحريني على قطر القطري في نصف النهائي بالأمس.