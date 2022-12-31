شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يجتمع مع لاعبي منتخب الشباب بعد ودية حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر
وقال جابر للاعبين، إن الهدف من المعسكر هو تجريب خطط لعب والوقوف على مستوى بعض اللاعبين للاستقرار على القائمة التي يدخل بها بطولة الأمم الأفريقية، وأنه اطمأن على المستوى المميز للاعبين رغم الهزيمة فى وديتين أمام غانا الأول للمحليين وحرس الحدود.
وأثني جابر على جاهزية اللاعبين فنيا وبدينا للبطولة، موضحا أنه حقق مكاسب كبيرة من هذا المعسكر؟، الذي اصر على اقامته ومنح الفرصة فيه لأكبر عدد من اللاعبين.
وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
واعتذر منتخب غانا الأول للمحليين عن خوض المباراة الودية الثانية أمام منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر ، بعدما توصل منتخب غانا لاتفاق لمواجهة بدلاء النادي الأهلي وديا في نفس موعد الودية الثانية اليوم السبت.
ونجح الجهاز الفني لمنتخب الشباب بالتنسيق مع اتحاد الكرة في إنقاذ الموقف سريعا، في ظل تمسك محمود جابر بخوض ودية ثانية خلال المعسكر وتم الاتفاق على مواجهة الفريق الأول لحرس الحدود اليوم السبت بدلا من غانا حفاظا على برنامج المنتخب من الارتباك.