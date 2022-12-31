شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يجتمع مع لاعبي منتخب الشباب بعد ودية حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، جلسة مع لاعبي المنتخب عقب انتهاء ودية حرس الحدود والتى خسرها شباب الفراعنة بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذى جمعهما اليوم بختام معسكر المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا، وسجل هدف منتخب الشباب اللاعب محمد فارس الذى انضم للمعسكرات للمرة الثانية وظهر بمستوى مطمئن.

وقال جابر للاعبين، إن الهدف من المعسكر هو تجريب خطط لعب والوقوف على مستوى بعض اللاعبين للاستقرار على القائمة التي يدخل بها بطولة الأمم الأفريقية، وأنه اطمأن على المستوى المميز للاعبين رغم الهزيمة فى وديتين أمام غانا الأول للمحليين وحرس الحدود.

وأثني جابر على جاهزية اللاعبين فنيا وبدينا للبطولة، موضحا أنه حقق مكاسب كبيرة من هذا المعسكر؟، الذي اصر على اقامته ومنح الفرصة فيه لأكبر عدد من اللاعبين.

كان منتخب مصر للشباب خسر من نظيره منتخب غانا للمحليين بنتيجة 2 / 0 فى المباراة الودية، التى أقيمت على استاد القاهرة الثلاثاء الماضي، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 19 فبراير المقبل. وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا. وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

واعتذر منتخب غانا الأول للمحليين عن خوض المباراة الودية الثانية أمام منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر ، بعدما توصل منتخب غانا لاتفاق لمواجهة بدلاء النادي الأهلي وديا في نفس موعد الودية الثانية اليوم السبت.

ونجح الجهاز الفني لمنتخب الشباب بالتنسيق مع اتحاد الكرة في إنقاذ الموقف سريعا، في ظل تمسك محمود جابر بخوض ودية ثانية خلال المعسكر وتم الاتفاق على مواجهة الفريق الأول لحرس الحدود اليوم السبت بدلا من غانا حفاظا على برنامج المنتخب من الارتباك.

كان منتخب مصر للشباب خاض مباراة ودية قوية أمام منتخب غانا الأول للمحليين عصر الثلاثاء الماضي وحقق الجهاز الفني استفادة فنية كبيرة لرغبته في الاحتكاك القوي بمنتخبات أكبر سنا قبل خوض منافسات بطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.