شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد الحميد "دونجا الزمالك" يحتفل بخطبة ابنته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم تامر عبد الحميد "دونجا"، نجم خط الوسط السابق بنادى الزمالك ومنتخب مصر، بخطبة ابنته، معربا عن سعادته بهذه المناسبة السعيدة داعيا لها بالفرحة والسعادة وأن يتمم للعروسين بالخير والسرور.

وقال دونجا، عبر فيس بوك، "إحساس غريب عليه وشعور جميل لما أشوف أول فرحتى فى الدنيا فى يوم خطوبتها، مبروك يا حبيبتى وربنا يجعل أيامك كلها سعادة وفرحة زى اللى شوفتها النهاردة، ربنا يتممها لكم بالخير ويديم سعادتكم يا رب.. عقبال عندكم جميعاً".



دونجا وسط العروسين

وسبق وقال تامر عبد الحميد، فى تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع محمد شبانه عبر فضائية ETC: "كنت أخشى حسام حسن في الملعب وعندما كان يعاتبني، كان يتقدمني في العمر بـ10 سنوات، وكان يعطيني حافزا بشكل كبير بأهدافه وسرعته وروحه في الملعب، ولعبه أساسيا على عبد الحميد بسيوني وعبد اللطيف".

وعن كابرال مدرب الزمالك السابق قال عبد الحميد: "كان مثل اللجام بالنسبة لي، وكنت أرى أنني يمكنني فعل أي شيء في الملعب، هجوميا أو دفاعيا، بفضل لياقتي العالية".



العروسين يحتفلون بخطوبتهما

وتابع: "كلما كنت أنطلق هجوميا، يهتف ويخبرني بالعودة، وعوقبت من قبل بسبب مباراة جولدي وخروج الزمالك من كأس مصر بعد الفوز بإفريقيا، وفي التمرين اليوم التالي، أخبرني بأنني في حالة الهجوم مجددًا سيتخذ قرارًا برحيلي عن النادي".

واختتم: "جيلنا في الزمالك كان يمكنه التعامل مع أي مدرب، ولكن فينجادا كان المدرب الأفضل نفسيا لنا جميعا، خاصة أن أي فريق كان يهاب الزمالك بسبب التجانس بين اللاعبين".