شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفسخ تعاقد 4 لاعبين بالتراضى بفرمان من طارق العشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، التعاقد مع 4 لاعبين فى الفريق الأول، بفسخ التعاقد معهم بالتراضى لعدم الحاجة لخدماتهم خلال الموسم الحالى.

وتوصل سموحة لاتفاق لإنهاء التعاقد مع كل من الهولندى رضا البرجيجي وبهاء مجدى وأحمد عبد الحى عيسى وإسلام عادل حامد بالتراضى، ليرحل الرباعى بشكل رسمى فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى طارق العشرى لضم عناصر مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل إعادة الفريق للمكانة الطبيعية له فى مقدمة الجدول.

وحسم التعادل السلبى نتيجة مباراة سموحة وغزل المحلة في اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت أحداث المباراة سجالاً بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة لاعبى فريق سموحة عن طريق الثلاثى دوكو دودو وأحمد مصطفى وبنيامين بواتينج، بينما هجمات فريق غزل المحلة عن طريق عبده يحيى وجبريل أوريك.

وحصل دكو دودو، مهاجم فريق سموحة، على جائزة رجل المباراة، عقب اختيار اللاعب من قبل رابطة الأندية، وذلك بعد تميز والظهور بشكل قوى أثناء اللقاء على جائزة راجل المباراة.

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط جمعها من 10 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

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