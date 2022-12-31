شكرا لقرائتكم خبر عن بدلاء الأهلي يخسرون أمام منتخب غانا للمحليين بثلاثية وديا.. وأفرى يسجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر بدلاء الأهلي من منتخب غانا للمحليين بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب مختار التتش اليوم السبت، فى ظل رغبة الجهاز الفني للمارد الأحمر فى تجهيز اللاعبين البدلاء والبعيدين عن المشاركة مع الفريق الأول.

وشهدت المباراة مشاركة محمود كهربا كأساسي، ونفس الوضع بالنسبة للثنائي محمد محمود وزياد طارق، وسجل الأخير هدف الأهلي الوحيد خلال اللقاء الودي.

وشهدت المباراة تسجيل الغاني دانيال أفري مهاجم الأسود السوداء هدف فريقه الثاني من ركلة جزاء، حيث كان من أسباب مواجهة منتخب غانا للمحليين مراقبة هذا اللاعب على أرض الواقع من قبل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لتقييمه بشكل جيدا تحسبا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء تشكيل الأهلي في ودية منتخب غانا للمحليين كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أشرف "كوتو."

خط الدفاع: محمد مغربي، عبد الرحمن مانو، جلال أحمد

خط الوسط: حسام ياسين، أحمد أشرف، عمار حمدي، أحمد عربي

خط الهجوم: محمد محمود، زياد طارق ، محمود كهربا

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري المصري على استاد القاهرة.

وفضل كولر خوض المباراة بالكامل من اللاعبين البدلاء وفريق الشباب خشية من تعرض المجموعة الأساسية للإصابة قبل مواجهة بيراميدز بعد غد الاثنين.