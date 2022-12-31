- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2022.. جيانا وإيهاب والأحمر نجوم تركوا الصالات وأعلنوا الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر
محمد إيهاب
أعلن محمد إيهاب اعتزاله فى يونيو من العام الجارى، وكتب محمد إيهاب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقررا اعتزال اللعبة بعد إلغاء فئه وزنى (81 كجم) من الأولمبياد القادمة باريس 2024، وكتب "وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا..
الحمد لله اليوم أترك السباق لاعباً، وبكامل إرادتى ليس ضعفاً ولا تخاذلاً ولكن من أجل ثقتكم الغاليه فى وعودى والميثاق المبنى على الصدق و الإطار الذى عودتكم ان ترونى فيه و إحتراماً لنفسى أنسحب بعد إلغاء فئه وزنى (81 كجم) من الأولمبياد القادمه باريس 2024
جيانا فاروق
أحمد الأحمر
اعتزل أحمد الأحمر، لاعب كرة اليد، اللعب دوليا، مكتفياً بما حققه من إنجازات خلال السنوات الماضية، ويٌعد أحمد الأحمر الهداف التاريخي لمنتخب مصر لليد فى بطولات كأس الأمم الأفريقية وبطولة العالم والأولمبياد.
مودى الجارحى والجمال
وافق مجلس إدارة النادى الأهلى على الطلب الذي تقدم به مودي الجارحي وإبراهيم الجمال، لاعبا الفريق الأول لكرة السلة «رجال»، برغبة كل منهما في الاعتزال والاكتفاء بما قدماه على مدار السنوات الماضية.
وجاء قرار مجلس الإدارة في ضوء التقدير الكامل لما قدمه مودي الجارحي وإبراهيم الجمال من عطاء كبير على مدار السنوات الماضية.
وجاء اعتزال اللاعبان بعد موسم تاريخي حقق خلاله «رجال سلة الأهلي» العلامة الكاملة من البطولات التي شارك بها، بعد التتويج بخمسة ألقاب وهي: دوري السوبر للمحترفين، والبطولة العربية للأندية، ودوري المرتبط، وكأس مصر، وبطولة منطقة القاهرة.