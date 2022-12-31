شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2022.. جيانا وإيهاب والأحمر نجوم تركوا الصالات وأعلنوا الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد 2022...شهد العام اعتزال أكثر من لاعب والخروج من صالات الألعاب الرياضية ، تاركين خلفهم الكثير من البطولات والألقاب، محققين الكثير من الإنجازات خلال مسيرتهم الرياضية، ومن أبرز هؤلاء النجوم محمد إيهاب بطل رفع الأثقال الأولمبى، وجيانا فاروق بطلة الكاراتيه، وأحمد الأحمر لاعب منتخب اليد، الذى اعتزل اللعب دوليا، ومودى الجارحى، وإبراهيم الجمال ثنائى سلة الأهلى.

أعلن محمد إيهاب اعتزاله فى يونيو من العام الجارى، وكتب محمد إيهاب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقررا اعتزال اللعبة بعد إلغاء فئه وزنى (81 كجم) من الأولمبياد القادمة باريس 2024، وكتب "وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا..

الحمد لله اليوم أترك السباق لاعباً، وبكامل إرادتى ليس ضعفاً ولا تخاذلاً ولكن من أجل ثقتكم الغاليه فى وعودى والميثاق المبنى على الصدق و الإطار الذى عودتكم ان ترونى فيه و إحتراماً لنفسى أنسحب بعد إلغاء فئه وزنى (81 كجم) من الأولمبياد القادمه باريس 2024

جيانا فاروق

أعلنت جيانا فاروق، لاعبة الكاراتيه بطلة العالم وصاحبة برونزية أولمبياد طوكيو فى الكاراتيه، اعتزالها اللعبة بعد رحلة دامت 21 عاما، حققت خلالها العديد من البطولات والألقاب، مشيرة إلى أنها قدمت لمصر شعبها كل ما قدرت عليه وأن المرحلة الجديدة ستكون حياة جديدة مليئة بطموحات وأهداف جديدة.

واتجهت جيانا فاروق للعمل الإدارى فى مجال الرياضة أيضا.

أحمد الأحمر

اعتزل أحمد الأحمر، لاعب كرة اليد، اللعب دوليا، مكتفياً بما حققه من إنجازات خلال السنوات الماضية، ويٌعد أحمد الأحمر الهداف التاريخي لمنتخب مصر لليد فى بطولات كأس الأمم الأفريقية وبطولة العالم والأولمبياد.

مودى الجارحى والجمال

وافق مجلس إدارة النادى الأهلى على الطلب الذي تقدم به مودي الجارحي وإبراهيم الجمال، لاعبا الفريق الأول لكرة السلة «رجال»، برغبة كل منهما في الاعتزال والاكتفاء بما قدماه على مدار السنوات الماضية.

وجاء قرار مجلس الإدارة في ضوء التقدير الكامل لما قدمه مودي الجارحي وإبراهيم الجمال من عطاء كبير على مدار السنوات الماضية.

وجاء اعتزال اللاعبان بعد موسم تاريخي حقق خلاله «رجال سلة الأهلي» العلامة الكاملة من البطولات التي شارك بها، بعد التتويج بخمسة ألقاب وهي: دوري السوبر للمحترفين، والبطولة العربية للأندية، ودوري المرتبط، وكأس مصر، وبطولة منطقة القاهرة.