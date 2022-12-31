شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من فيريرا لـ زيزو فى تدريبات الزمالك استعدادا لأسوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الأبيض، على هامش مران اليوم، السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء. ومنح المدير الفني مجموعة من التعليمات الفنية للاعب، خاصة بعملية الضغط على المنافس حال فقدان الكرة، بجانب تنفيذ بعض المهام الفنية الإضافية.
ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الاثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى ستقام على ملعب أسوان.
من ناحية أخرى، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، خلال مران الأبيض الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء ، وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل الفنية في الحالة الهجومية للفريق
ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب أسوان.