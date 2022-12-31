شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من فيريرا لـ زيزو فى تدريبات الزمالك استعدادا لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الأبيض، على هامش مران اليوم، السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء. ومنح المدير الفني مجموعة من التعليمات الفنية للاعب، خاصة بعملية الضغط على المنافس حال فقدان الكرة، بجانب تنفيذ بعض المهام الفنية الإضافية.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الاثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى ستقام على ملعب أسوان.