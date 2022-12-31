شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يفوز على الإنتاج الحربى بهدف شبيطة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق وادي دجلة فوزا مهما على فريق الإنتاج الحربى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من مجموعة القاهرة فى مسابقة القسم الثانى.

وسجل هدف المباراة الوحيد مصطفى شبيطة في الدقيقة 60 من عمر المباراة، ليواصل وادي دجلة نتائجه الرائعة تحت قيادة الكرواتي توليتش، ليصل للنقطة 25 ليقلص الفارق مع المتصدر فريق القناة إلى 3 نقاط، فيما بقى فريق الإنتاج الحربى عند النقطة 13 في المركز الحادى عشر في ترتيب مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني.

وكان السكة الحديد حقق الفوز على القناة بهدف نظيف سجله رضا الويشي بعد نزوله بديلا في المباراة، ليرفع السكة الحديد للنقطة 25 في المركز الثاني خلف المتصدر فريق القناة الذي توقف رصيده عند النقطة 28.

وانتزع النصر فوزا صعبا أمام الترسانة بهدف نظيف، فيما اكتسح بتروجت فريق الإعلاميين برباعية نظيفة.

وبدأت الجولة الثانية عشرة في مجموعة القاهرة مساء الخميس، بمواجهة إيسترن كومبانى والعبور، والتي حسمها إيسترن بهدف نظيف ليحقق الفوز الثالث له هذا الموسم والأول تحت القيادة الفنية لمحمد صلاح.

وجاءت نتائج مباريات الأسبوع الثانى عشر بمجموعة القاهرة كالتالى:

وادى دجلة 1 /0 الإنتاج الحربى

منتخب السويس 3 / 0 بورتو

كهرباء الإسماعيلية 3/ 0 مستقبل وطن

الاتصالات 1/ 1 زد

النصر 1 /0 الترسانة

السكة الحديد 1 /0 القناة

بتروجت 4 / 0 الإعلاميين