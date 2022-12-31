شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخسر أمام حرس الحدود 2-1 وديًا والان مع تفاصيل الخبر
سجل هدف منتخب الشباب اللاعب محمد فارس الذى انضم للمعسكرات للمرة الثانية وظهر بمستوى مطمئن، وسجل هدفى الحرس أحمد على ووجيه عبد الحكيم.
وضم التشكيل كلاً من أحمد نادر السيد وعبد الرحمن رشدان ومحمد كمال وإياد العسقلاني وخالد عوض ومحمد فارس ومصطفي أشرف وأحمد عبد الرحيم وكريم الدبيس وأحمد نادر حواش وصلاح باشا.
وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
واعتذر منتخب غانا الأول للمحليين عن خوض المباراة الودية الثانية أمام منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر ، بعدما توصل منتخب غانا لاتفاق لمواجهة بدلاء النادي الأهلي وديا في نفس موعد الودية الثانية اليوم السبت.
ونجح الجهاز الفني لمنتخب الشباب بالتنسيق مع اتحاد الكرة في إنقاذ الموقف سريعا، في ظل تمسك محمود جابر بخوض ودية ثانية خلال المعسكر وتم الاتفاق على مواجهة الفريق الأول لحرس الحدود اليوم السبت بدلا من غانا حفاظا على برنامج المنتخب من الارتباك.