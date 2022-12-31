شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخسر أمام حرس الحدود 2-1 وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للشباب مواليد 2003 تحت القيادة الفنية للمدرب محمود جابر، من الفريق الأول لحرس الحدود بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام معسكر المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا.

سجل هدف منتخب الشباب اللاعب محمد فارس الذى انضم للمعسكرات للمرة الثانية وظهر بمستوى مطمئن، وسجل هدفى الحرس أحمد على ووجيه عبد الحكيم.

وضم التشكيل كلاً من أحمد نادر السيد وعبد الرحمن رشدان ومحمد كمال وإياد العسقلاني وخالد عوض ومحمد فارس ومصطفي أشرف وأحمد عبد الرحيم وكريم الدبيس وأحمد نادر حواش وصلاح باشا.

كان منتخب مصر للشباب خسر من نظيره منتخب غانا للمحليين بنتيجة 2 / 0 فى المباراة الودية، التى أقيمت على استاد القاهرة الثلاثاء الماضي، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 19 فبراير المقبل. وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا. وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

واعتذر منتخب غانا الأول للمحليين عن خوض المباراة الودية الثانية أمام منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر ، بعدما توصل منتخب غانا لاتفاق لمواجهة بدلاء النادي الأهلي وديا في نفس موعد الودية الثانية اليوم السبت.

ونجح الجهاز الفني لمنتخب الشباب بالتنسيق مع اتحاد الكرة في إنقاذ الموقف سريعا، في ظل تمسك محمود جابر بخوض ودية ثانية خلال المعسكر وتم الاتفاق على مواجهة الفريق الأول لحرس الحدود اليوم السبت بدلا من غانا حفاظا على برنامج المنتخب من الارتباك.

كان منتخب مصر للشباب خاض مباراة ودية قوية أمام منتخب غانا الأول للمحليين عصر الثلاثاء الماضي وحقق الجهاز الفني استفادة فنية كبيرة لرغبته في الاحتكاك القوي بمنتخبات أكبر سنا قبل خوض منافسات بطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.