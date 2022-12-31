شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لـ نداى وجابر فى مران الزمالك وفيريرا يعقد جلسة مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض إبراهيما نداي وعمر جابر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق الذى أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأدى الثنائي جانبا من التدريبات في صالة الجيمانيزيوم، وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق بعد الإصابة التي لحقت بهما، ويعاني نداي من إصابة في منشأ العضلة الخلفية، في حين يعاني عمر جابر من شد في العضلة الخلفية.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الاثنين المقبل فى الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب أسوان.