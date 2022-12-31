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إسبانيول يفرض التعادل على برشلونة فيفي "ديربي كتالونيا"

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المنامة - ياسر ابراهيم - انتهت مواجهة الديربي بين إسبانيول وبرشلونة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما السبت في المرحلة الخامسة عشرة من لكرة القدم.

وافتتح ماركوس ألونسو التسجيل لبرشلونة بهدف أحرزه في الدقيقة السابعة، فيما تعادل خوسيلو لإسبانيول من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة طرد الحكم أنطونيو ماثيو لاهوز لكل من جوردي ألبا ظهير في الدقيقة 78 وفينيسيوس سوزا لاعب وسط إسبانيول في الدقيقة 81.

ورفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف أمام حامل اللقب.

من جانبه رفع إسبانيول رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس عشر.

(بي إن سبورت)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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