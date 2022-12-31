الامارات | حارس الأهلي المصري يخضع لجراحة في الركبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نادي الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إن حارسه الثالث مصطفى شوبير سيغيب عن الملاعب نحو شهر بسبب إصابة في الركبة.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي لموقع النادي على الإنترنت "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق بقطع في غضروف الركبة. اللاعب أجرى أشعة وفحوصات طبية على ركبته بعد إصابته في مران الخميس الماضي وأثبتت إصابته".

وأشار مدير الكرة إلى أن حارس الفريق الشاب سيخضع لجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة وسيغيب عن التدريبات الجماعية من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد غد الاثنين في استاد القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.