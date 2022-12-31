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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتضن ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مباراة الديربي الكتالوني بين برشلونة وضيفه إسبانيول، اليوم السبت، في الدوري الإسباني.

أهداف مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الـ15 سبقها جدل واسع بسبب تعليق عقوبة إيقاف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لمدة 3 مباريات، رغم طرده في اللقاء الماضي.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت باحتمالية انسحاب إسبانيول من المباراة، اعتراضا على قرار تعليق عقوبة ليفاندوفسكي، لكنه شارك بها في النهاية.

وبعد مرور 7 دقائق فقط على بداية اللقاء، نجح ماركوس ألونسو في مباغتة إسبانيول بهدف مبكر، تقدم به للبارسا.

يحتضن ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مباراة الديربي الكتالوني بين برشلونة وضيفه إسبانيول، اليوم السبت، في الدوري الإسباني.

المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الـ15 سبقها جدل واسع بسبب تعليق عقوبة إيقاف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لمدة 3 مباريات، رغم طرده في اللقاء الماضي.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت باحتمالية انسحاب إسبانيول من المباراة، اعتراضا على قرار تعليق عقوبة ليفاندوفسكي، لكنه شارك بها في النهاية.

وبعد مرور 7 دقائق فقط على بداية اللقاء، نجح ماركوس ألونسو في مباغتة إسبانيول بهدف مبكر، تقدم به للبارسا.

النادي الكتالوني أصدر بيانا رسميا مساء أمس الجمعة، استنكر خلاله تعليق إيقاف ليفاندوفسكي، حيث وصف ذلك بالإهانة والظلم وغير العادل.

من جانبها، ذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن نادي إسبانيول يدرس الانسحاب من المباراة، اعتراضا على قرار تعليق عقوبة الدولي البولندي.

وأشارت إلى أن إسبانيول لا يرى أي منطق أو حجج قانونية تستدعي تعليق إيقاف اللاعب المطرود في المباراة السابقة.

ويسعى برشلونة للخروج منتصرا من مباراة الديربي ضد إسبانيول، لاستعادة صدارته لجدول ترتيب الليجا بعدما خطفها غريمه ريال مدريد مؤقتا.

ويملك برشلونة 37 نقطة في المركز الثاني بمباراة أقل من ريال مدريد، الذي يتقدم عليه بفارق نقطة وحيدة.

وكان ريال مدريد قد حسم لقب الليجا في الموسم الماضي من دون منافسة تذكر، في ظل ما عاشه برشلونة من ظروف اقتصادية صعبة وتراجع لأتلتيكو مدريد على الصعيد الرياضي.

لكن موسم 2022-2023 يفترض أن يكون أصعب بكثير على النادي الملكي للحفاظ على لقبه، حيث دعّم برشلونة صفوفه بكوكبة من أفضل لاعبي العالم، مع وجود تشافي هيرنانديز على رأس القيادة الفنية للنادي الكتالوني.

وانطلق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإسباني يوم الجمعة 12 أغسطس 2022، ويفترض أن يستمر حتى نهاية مايو 2023، مع توقف طويل دام لشهر ونصف تقريبًا في منتصف الموسم بسبب كأس العالم 2022.

وتضم الليجا العديد من الفرق التي تتسم بكرة القدم الممتعة، مثل ريال سوسيداد وريال بيتيس، مع أندية أخرى عريقة مثل فالنسيا، وأندية يُنتظر منها الكثير كفياريال الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ذهبت صدارة الدوري الإسباني قبل انطلاق كأس العالم 2022 لصالح برشلونة، برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن حامل اللقب ريال مدريد.

ويبدو أن الثنائي فقط من سيتنافسا على الدرع، فيأتي في المرتبة الثالثة أتلتيكو مدريد بفارق 8 نقاط كاملة عن الريال، و10 عن برشلونة.

ترتيب الدوري الإسباني

برشلونة - 37 نقطة

ريال مدريد - 35 نقطة

أتلتيكو مدريد - 27 نقطة

ريال سوسيداد - 26 نقطة

أتلتيك بيلباو - 25 نقطة

ريال بيتيس - 25 نقطة

رايو فاييكانو - 23 نقطة

أوساسونا - 23 نقطة

فياريال - 21 نقطة

فالنسيا - 19 نقطة

ريال مايوركا - 19 نقطة

جيرونا - 17 نقطة

بلد الوليد - 17 نقطة

ألميريا - 16 نقطة

خيتافي - 14 نقطة

إسبانيول - 12 نقطة

سيلتا فيجو - 12 نقطة

إشبيلية - 11 نقطة

قادش - 11 نقطة

إلتشي - 4 نقاط

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 15

فياريال × فالنسيا

ريال سوسيداد × أوساسونا

برشلونة × إسبانيول

بلد الوليد × ريال مدريد

قادش × ألميريا

سيلتا فيجو × إشبيلية

خيتافي × ريال مايوركا

أتلتيكو مدريد 2 × 0 إلتشي

ريال بيتيس 0 × 0 أتلتيك بيلباو

رايو فاييكانو 2 × 2 جيرونا

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 14

ريال مدريد 2 × 1 قادش

فالنسيا 3 × 0 ريال بيتيس

رايو فاييكانو 0 × 0 سيلتا فيجو

ريال مايوركا 1 × 0 أتلتيكو مدري

إسبانيول 0 × 1 فياريال

إشبيلية 1 × 2 ريال سوسيداد

ألميريا 1 × 0 خيتافي

أوساسونا 1 × 2 برشلونة

أتلتيك بيلباو 3 × 0 بلد الوليد

إلتشي 1 × 2 جيرونا

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 13

رايو فاييكانو 3 × 2 ريال مدريد

ريال بيتيس 1 × 1 إشبيلية

فياريال 0 × 2 ريال مايوركا

ريال سوسيداد 1 × 1 فالنسيا

أتلتيكو مدريد 1 × 1 إسبانيول

برشلونة 2 × ٠ ألميريا

سيلتا فيجو 1 × 2 أوساسونا

بلد الوليد 2 × 1 إلتشي

خيتافي 0 × 0 قادش

جيرونا 2 × 1 أتلتيك بيلباو

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 12

إلتشي 0 × 1 خيتافي

ريال سوسيداد 0 × 2 ريال بيتيس

أتلتيك بيلباو 1 × 0 فياريال

ريال مدريد 1 × 1 جيرونا

أوساسونا 2 × 0 بلد الوليد

فالنسيا 0 × 1 برشلونة

إشبيلية 0 × 1 رايو فايكانو

قادش 3 × 2 أتلتيكو مدريد

ألميريا 3 × 1 سيلتا فيجو

ريال مايوركا 1 × 1 إسبانيول

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 11

سيلتا فيجو 1 × 1 خيتافي

برشلونة 4 × 0 أتلتيك بيلباو

فياريال 2 × 1 ألميريا

جيرونا 1 × 1 أوساسونا

ريال بيتيس 2 × 1 أتلتيكو مدريد

إسبانيول 2 × 2 إلتشي

ريال مدريد 3 × 1 إشبيلية

فالنسيا 1 × 2 ريال مايوركا

بلد الوليد 1 × 0 ريال سوسيداد

رايو فاييكانو 5 × 1 قادش

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 10

برشلونة 3 × 0 فياريال

أوساسونا 1 × 0 إسبانيول

ألميريا 3 × 2 جيرونا

إلتشي 0 × 3 ريال مدريد

ريال سوسيداد 1 × 0 ريال مايوركا

بلد الوليد 4 × 1 سيلتا فيجو

قادش 0 × 0 ريال بيتيس

أتلتيكو مدريد 1 × 1 رايو فايكانو

خيتافي 2 × 2 أتلتيك بيلباو

إشبيلية 1 × 1 فالنسيا

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 9

فياريال 2 × 0 أوساسونا

ريال بيتيس 3 × 1 ألميريا

إسبانيول 1 × 0 بلد الوليد

ريال مدريد 3 × 1 برشلونة

سيلتا فيجو 1 × 2 ريال سوسيداد

أتلتيك بيلباو 0 × 1 أتلتيكو مدريد

ريال مايوركا 0 × 1 إشبيلية

فالنسيا 2 × 2 إشبيلية

جيرونا 1 × 1 قادش

رايو فاييكانو 0 × 0 خيتافي

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 8

إلتشي 1 × 1 ريال مايوركا

برشلونة 1 × 0 سيلتا فيجو

ريال سوسيداد 1 × 0 فياريال

قادش 2 × 2 إسبانيول

بلد الوليد 0 × 0 ريال بيتيس

خيتافي 0 × 1 ريال مدريد

إشبيلية 1 × 1 أتلتيك بيلباو

أتلتيكو مدريد 2 × 1 جيرونا

ألميريا 3 × 1 رايو فاييكانو

أوساسونا 1 × 2 فالنسيا

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 7

رايو فاييكانو 2 × 1 إلتشي

ريال مدريد 1 × 1 أوساسونا

جيرونا 3 × 5 ريال سوسيداد

سيلتا فيجو 1 × 0 ريال بيتيس

إسبانيول 2 × 2 فالنسيا

ريال مايوركا 0 × 1 برشلونة

إشبيلية 0 × 2 أتلتيكو مدريد

خيتافي 2 × 3 بلد الوليد

قادش 0 × 0 فياريال

أتلتيك بيلباو 4 × 0 ألميريا

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 6

أتلتيكو مدريد 1 × 2 ريال مدريد

ريال سوسيداد 2 × 1 إسبانيول

ريال بيتيس 2 × 1 جيرونا

فياريال 1 × 1 إشبيلية

أوساسونا 0 × 2 خيتافي

أتلتيك بيلباو 3 × 2 رايو فاييكانو

فالنسيا 3 × 0 سيلتا فيجو

برشلونة 3 × 0 إلتشي

ريال مايوركا 1 × 0 ألميريا

قادش 1 × 0 بلد الوليد

ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 5

ألميريا 0 × 1 أوساسونا

ريال بيتيس 1 × 0 فياريال

خيتافي 2 × 1 ريال سوسيداد

إلتشي 1 × 4 أتلتيك بيلباو

ريال مدريد 4 × 1 ريال مايوركا

أتلتيكو مدريد 4 × 1 سيلتا فيجو

قادش 0 × 4 برشلونة

إسبانيول 2 × 3 إشبيلية

رايو فاييكانو 2 × 1 فالنسيا

جيرونا 2 × 1 بلد الوليد

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 4

بلد الوليد 1 × 0 ألميريا

فالنسيا 5 × 1 خيتافي

فياريال 4 × 0 إلتشي

أتلتيك بيلباو 0 × 1 إسبانيول

أوساسونا 2 × 1 رايو فاييكانو

إشبيلية 0 × 3 برشلونة

ريال سوسيداد 1 × 1 أتلتيكو مدريد

ريال مدريد 2 × 1 ريال بيتيس

ريال مايوركا 1 × 1 جيرونا

سيلتا فيجو 3 × 0 قادش

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 3

فالنسيا 0 × 1 أتلتيكو مدريد

قادش 0 × 4 أتلتيك بيلباو

إسبانيول 1 × 3 ريال مدريد

برشلونة 4 × 0 بلد الوليد

خيتافي 0 × 0 فياريال

ألميريا 2 × 1 إشبيلية

رايو فاييكانو 0 × 2 ريال مايوركا

ريال بيتيس 1 × 0 أوساسونا

جيرونا 0 × 1 سيلتا فيجو

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 2

جيرونا 3 × 1 خيتافي

إلتشي 1 × 1 ألميريا

ريال سوسيداد 1 × 4 برشلونة

أتلتيكو مدريد 0 × 2 فياريال

أتلتيك بيلباو 1 × 0 فالنسيا

سيلتا فيجو 1 × 4 ريال مدريد

ريال مايوركا 2 × 1 ريال بيتيس

أوساسونا 2 × 0 قادش

إشبيلية 1 × 1 بلد الوليد

إسبانيول 0 × 2 رايو فاييكانو

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 1

ريال بيتيس 3 × 0 إلتشي

أتلتيكو مدريد 3 × 0 خيتافي

أتلتيك بيلباو 0 × 0 ريال مايوركا

ألميريا 1 × 2 ريال مدريد

فالنسيا 1 × 0 جيرونا

قادش 0 × 1 ريال سوسيداد

برشلونة 0 × 0 رايو فاييكانو

بلد الوليد 0 × 3 فياريال

سيلتا فيجو 2 × 2 إسبانيول

أوساسونا 2 × 1 إشبيلية

