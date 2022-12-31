«رونالدو في مهمة رسمية».. سفيرًا للملف المشترك السعودية ومصر واليونان لتنظيم كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادي النصر السعودي، أمس الجمعة، عن تعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

صفقة القرن ولا شك في ذلك، تلك التي أبرمها نادي النصر، بالتعاقد مع أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، وصفقة قياسية تم ضخ فيها الكثير من الأموال أيضًا، التي جعلت رونالدو يغادر القارة الأوروبية للمرة الأولى.

رونالدو وقع عقدًا يربطه بالنصر حتى عام 2025، على أن يتقاضى في الموسم مبلغ 200 مليون يورو شاملًا الراتب إضافة لحوافز وعقود رعاية وإعلانات، ليصبح أكثر لاعب يتقاضى راتبًا سنويًا في التاريخ.

نادي النصر لم يعلن الكواليس والشروط الخاصة بالصفقة، لكن وبالتواصل مع مصادر مقربة من كريستيانو رونالدو، استطعنا معرفة بعض البنود الخاصة في عقده.

وطلب رونالدو وضع بندًا في عقده يسمح له بالرحيل عن الفريق في كل ميركاتو صيفي، إذا تلقى عرضًا من ناد أوروبي، وهو ما وافق عليه مسئولو نادي النصر السعودي.

سفيرًا للملف المشترك السعودية ومصر واليونان

ووفقا لصدى البلد رونالدو أيضًا تم الاتفاق على أن سيكون سفيرًا للملف المشترك المحتمل للمملكة العربية السعودية ومصر واليونان لاستضافة بطولة كأس العالم 2030، رفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الوقت التي أعلنت بلده البرتغال رفقة إسبانيا وأوكرانيا تقديم طلب لاستضافة ذلك المونديال.

كريستيانو رونالدو تواصل مع مسئولين رفيعي المستوى في البرتغال، طالبًا منهم الانسحاب من ذلك العرض لقوة العرض المشترك بين السعودية ومصر واليونان، طالبًا منهم التركيز على استضافة النسخة اللاحقة في عام 2034، وهو ما يدرسه في الوقت الحالي المسئولون البرتغاليون، ومن الممكن الإعلان عن ذلك في وقت لاحق.