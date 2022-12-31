شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يعلق على إصابته بقطع فى غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، على إصابته الأخيرة بقطع فى غضروف الركبة، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، كل الذين حمدوا الله على حالهم؛ زادهم الله من خيره الحمد لله دعواتكم".

ونشر مصطفى شوبير صورة لهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، وظهر فيها وهو يستخدم "عكاز" ويتواجد مع المدير الفني في ملعب التتش بالنادي.

على صعيد متصل، كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة مصطفى شوبي الفريق بقطع فى غضروف الركبة، موضحاً أن اللاعب أجرى أشعة وفحوصات طبية على الركبة بعد إصابته فى مران الخميس الماضي، وأثبتت إصابته بقطع فى غضروف الركبة.

وأشار مدير الكرة إلى أن حارس الفريق سيخضع لجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسوف يغيب عن التدريبات الجماعية لفترة من 3 إلى 4 أسابيع.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم السبت بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة ، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في السابعة من مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.