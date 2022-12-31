شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت الموافق 31 / 12 / 2022 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

جماهير الزمالك تبدأ في التسجيل بكشوف السفر لأسوان لمؤازرة الفريق.. صور

بدأت جماهير نادي الزمالك تتوافد على مقر القلعة البيضاء من أجل التسجيل في كشوف السفر إلى أسوان لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراته المقبلة أمام أسوان في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

30 دقيقة أشغال كروية شاقة فى مران الأهلى واجتماع مع كولر

عقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى إجتماعاً مع لاعبيه ؛ للحديث عن المرحلة المقبلة ، وقاد أندرياس أندويا مرانا بدنيا للاعبين استمر لمدة 30 دقيقة، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات فنية متنوعة تحت إشراف مارسيل كولر، المدير الفني.

اتحاد الكرة يحدد 5 آلاف جنيه رسوم الاشتراك فى كأس مصر للكرة النسائية

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تنظيم بطولة كأس مصر للكرة النسائية موسم 2022 -2023، لأندية الأقسام الأول والثاني والثالث، وحدد رسم الاشتراك بقيمة 5 آلاف جنيه لكل ناد يرغب في المشاركة.

الإسماعيلى يفتح مزاد الشتاء على أحمد مدبولى خوفاً من رحيله مجاناً

استقر مسئولو النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى، على بيع أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق لأعلى سعر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، للاستفادة المادية من بيع اللاعب الذى ينتهى تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى، ويحق له الرحيل مجاناً نهاية الموسم والتوقيع لأى نادٍ حالياً.

الأهلى يعلن غياب مصطفى شوبير 4 أسابيع بسبب قطع فى غضروف الركبة

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق بقطع فى غضروف الركبة، موضحاً أن اللاعب أجرى أشعة وفحوصات طبية على الركبة بعد إصابته فى مران الخميس الماضي، وأثبتت إصابته بقطع فى غضروف الركبة.

أول تعليق رسمى من بيراميدز على نقل مباراته مع الأهلى لاستاد القاهرة

يبدى نادي بيراميدز اندهاشه الشديد من إعلان نقل مباراة فريقنا المقبلة في الدوري الممتاز أمام النادي الأهلي في الجولة الحادية عشرة من المسابقة، لتقام باستاد القاهرة الدولي بدلا من الملعب المحدد سلفا استاد السلام، قبل أيام قليلة من اللقاء، وهو ما يخالف لائحة رابطة الأندية التي تم الإعلان عنها بشكل واضح وصريح.

تعرف على مباريات الأهلى والزمالك فى يناير 2023.. صدام نارى مع بيراميدز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بناديي الأهلى والزمالك لخوض عدة مباريات مصيرية فى شهر يناير مع إنطلاقة العام الجديد 2023 سواء على صعيد بطولة الدوري أو كأس مصر.