شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأهلى فى 2022.. برونزية وسوبر لحظات الفرحة والدورى وأفريقيا لحظات الدموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عام يمر وآخر يأتى ويظل نسر الأهلي يحلق فى سماء الكرة المصرية والعربية والأفريقية والعالمية، مقتنصًا بيده بطولات عدة، وحافرًا بمخالبه علامات ذهبية جديدة فى سجل التاريخ.

وشهد عام 2022 إنجازات جديدة للأهلي اعتادت عليها جماهيره لكنها لم ولن تمل منها، بجانب إخفاقات أيقظت نسر الشعار للتحليق من جديد من أجل الدفاع عن عرش القلعة الحمراء.

كأس الرابطة.. (الظهور الأول مغلف بالوداع ومكاسب الشباب)

شهد شهر يناير 2022 أول ظهور للنادى الأهلى فى كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى، ولكن الفريق الأحمر ودع البطولة من دور المجموعات.

وشارك الأهلي في الجولات الـ3 الأولى باللاعبين الشباب، وحقق التعادل في جميعها قبل أن يخسر من سموحة في الجولة الأخيرة ليودع البطولة بشكل رسمي.

واعتمد الاهلى فى البطولة على العناصر الشابة بسبب غيابه لاعبيه الدوليين للمشاركة مع منتخبات بلادهم بكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت فى الكاميرون، بجانب الإصابات العديدة التى ضربت صفوف الأهلى وعصفت بأهم لاعبيه.

فرض أكثر من لاعب شاب بالأهلي نفسه خلال مباريات كأس الرابطة وقدموا لمحات فنية عالية خلال أغلب المباريات، وعلى رأسهم زياد طارق، ومحمد مغربى، وعبد الرحمن أشرف مانو، وأحمد سيد غريب، ومحمد نصير.

كأس العالم للأندية.. ( برونزية وأرقام قياسية)

وفى فبراير 2022 حصد فريق الكرة بالنادى الأهلى الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى الإمارات بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية ، سجل رباعية الأهلى ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الاهلى عرضاً رائعاً على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح فى إسقاط الهلال برباعية نظيفة.

وهذه المرة الثانية على التوالي والثالثة فى تاريخ الأهلى التي يحقق فيها المركز الثالث في مونديال الأندية.

وتصدر النادي الأهلي قائمة أندية العالم الأكثر لعبًا للمباريات في كأس العالم للأندية، حيث لعب الأهلي ثماني عشرة مباراة، وبين 71 فريقًا من مختلف القارات شارك في كأس العالم للأندية أصبح الأهلي ثالث الفرق تحقيقًا للفوز برصيد ست مباريات خلف ريال مدريد، الذي حقق الفوز في عشر مباريات، وبرشلونة الإسباني الذي حقق الفوز في سبع مباريات.

وبين 71 فريقًا من مختلف القارات شارك في كأس العالم للأندية لم يحصل فريق على الميدالية البرونزية ثلاث مرات، فقط حققها الأهلي يليه مونتيري المكسيكي برصيد ميداليتين برونزيتين.

دوري الأبطال الأفريقى.. (وداع حزين في النهائي)

وفى مايو 2022 خسر الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما سقط أمام الوداد المغربى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.

وعاش اللاعبون لحظات حزن بعد أن أطلق الجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكم اللقاء صافرة النهاية ، وخسر الأهلي نهائي البطولة من قبل أعوام 1983 أمام كوتوكو الغاني والنجم الساحلي التونسي في 2007 والوداد المغربي في 2017 والترجي التونسي في 2018.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 10 ألقاب.

الدوري المصرى..( فقدان اللقب للمرة الثانية وأسوأ مركز)

وفى أغسطس 2022 خسر فريق الكرة بالنادى الاهلى لقب الدوري المصرى للموسم الثانى على التوالي لصالح غريمه الزمالك ، وحقق المارد الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري حيث استكمل المباريات المتبقية من الموسم باللاعبين الشباب بعد إعطاء اللاعبين الاساسين راحة استعداداً للموسم الجديد.

ومنذ موسم 1991/1992 لم يبعد الأهلى عن المركز الأول أو الثانى في جدول الدورى الممتاز منذ ذلك الموسم، مما يجعل المركز الثالث أسوأ ترتيب يحصل عليه الأهلى منذ 30 عاما.

ومنذ نشأة الدورى الممتاز في موسم 1948/1949 كانت خسارة الأهلى للمسابقة شيئًا استثنائيًا فمن بين 62 نسخة أقيمت للبطولة حقق الفارس الاحمر 42 لقبًا، وفى حال خسارته للبطولة كان الأهلى متواجدًا في مقعد الوصيف.

السوبر المصرى ( فرحة اللقب رقم 12 أمام الغريم التقليدي)

وفى أكتوبر 2022 توج الأهلي بلقب كأس السوبر لموسم "2020-2021" بعدما أسقط الزمالك على استاد هزاع بن زايد بهدفين دون رد في القمة التي جمعت الفريقين في الامارات ليتوج بلقب السوبر للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وسجل البرازيلي برونو سافيو الهدف الأول للأهلي فى الدقيقة 39 وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.