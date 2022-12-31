شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت بطولة الدوري المصري مرحلة التنافس القوي فى القمة والقاع، وتتنافس الإثارة مع دخول الجولة الـ11 لبطولة الدوري الممتاز، ونرصد في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري وإلى التفاصيل:

س: متى تنطلق الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري؟

ج: تنطلق بعد غد، الاثنين، منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 ، حيث انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

س: ما هى مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري المصري؟

ج: مواعيد الجولة 11 للدوري هي:

الاثنين 2 يناير

أسوان & الزمالك..2.45 ظهراً

الداخلية & المصرى البورسعيدى..2.45 ظهراً

الاهلى & بيراميدز..7 مساء

الاتحاد السكندري& انبى..7 مساء

الثلاثاء 3 يناير

غزل المحلة & سيراميكا..2.45 ظهراً

المقاولون العرب & حرس الحدود..2.45 ظهراً

الاسماعيلى & البنك الاهلى..5 مساء

فيوتشر & سموحة..8 مساء

الأربعاء 4 يناير

فاركو & طلائع الجيش..5 مساءً

س: ما هى القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: ما هو جدول ترتيب الدوري المصري قبل إنطلاق الجولة الحادية عشر ؟

ج: يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري، وجاء كالتالي: