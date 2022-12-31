حسام غالي يحتفل مع أسرته بـ2023: يا رب سنة سعيدة على الجميع وتكون رحيمة

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القاهرة - سامية سيد - احتفل حسام غالي، قائد النادي الأهلي السابق بالعام الميلادى الجديد 2023، بصورة "فورمال" جمعته مع زوجته لميس وابنيه، متمنيا أن يكون العام الجديد مليئاً بالسعادة والفرح والبركات، وأن يكون أيضا عاما رحيما على الشعب المصري والشعوب العربية.

ونشر غالي صورته الأسرية عبر حسابه على إنستجرام، وصحبها بتعليق، "من عائلتنا إلى عائلتكم نتمنى لكم عاما جديدا مليئا بالسعادة والفرح والبركات، يا رب سنة سعيدة على الجميع وتكون رحيمة على شعبنا".



حسام غالي وأسرته

واحتفل مؤخرا حسام غالى، نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة القلعة الحمراء بعيد ميلاده الـ"41"، فهو من مواليد مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وبدأ حياته الكروية فى نادى بيلا قبل أن ينضم للقلعة الحمراء.

في الأول من مارس لعام 2000 أزاح النادى الأهلى الستار عن الناشئ حسام غالى للمرة الأولى ليشارك فى أولى مبارياته الرسمية مع الفريق الأحمر، ويعد الألمانى راينر تسوبيل المدير الفنى الأسبق للأهلى هو صاحب قرار الدفع بـ"غالى" ليشارك أمام الشمس فى الدور الأول لبطولة كأس مصر 2000.



حسام غالي

مسيرة حسام غالي

عبر مسيرته الطويلة مع الساحرة المستديرة، حصد "الكابيتانو" 13 لقباً مع الفريق الأحمر، بواقع أربع بطولات دورى عام، وبطولتين كأس مصر و2 دورى أبطال أفريقيا، 3 كأس السوبر المصرى، بطولة واحدة كأس الكونفدرالية، وبطولة واحدة بكأس السوبر الأفريقى.

وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته، هى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

اعتزال حسام غالي

وفى الحادى عشر من مايو لعام 2018، جاء الوقت لتغرب شمس أحد أفضل لاعبى الوسط الذين مروا على الكرة المصرية خلال تاريخها، حيث أعلن الكابيتانو حسام غالى اعتزاله النهائى لكرة القدم، فى مشهد كان مؤثر للغاية أبكى جماهير القلعة الحمراء، وخاض مباراة اعتزاله بالإمارات العربية المتحدة ضد فريق أياكس الهولندي، والتى تم تتويج مسيرته فيها بالفوز بهدف نظيف أحرزه صلاح محسن، لتنطلق صافرة نهاية المباراة ومعها نهاية أحد أفضل من ارتدوا شارة قيادة الأهلى ومنتخب مصر على مر التاريخ.