شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يوماً تفصل محمد نصر عن العودة لتدريبات الإسماعيلى بسبب الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدي باز، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي ، أن محمد نصر قلب الدفاع تعرض لشد فى العضلة الخلفية ويحتاج لأسبوعين على الأقل قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية.

وضع مجدى الباز برنامجا تأهيليا لمحمد نصر للتعافى من شد العضلة الخلفية الذى تعرض له وتسبب في غيابه عن مباراة الدراويش مع الزمالك والتي خسرها الفريق الأصفر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

في سياق أخر، يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه خسر من الزمالك نتيجة الأخطاء الفردية ، مشيراً إلى أنه كان على علم بصعوبة المباراة بسبب قوة المنافس.

وأضاف :” الفريق للأسف فقد الكرة بشكل مبالغ فيه ، الهدف الأول جاء بسبب خطأ في التغطية العكسية والهدف الثاني نتيجة لمسة يد “.

وتابع :” في الشوط الثاني حرصنا على تغيير الخطة ونجحنا في السيطرة على وسط الملعب ،لدينا سلبيات عدة سنعمل على إصلاحها في اللقاءات المقبلة”.

واستكمل تصريحاته :”علينا أن نراجع الأخطاء التي ظهرت في لقاء الزمالك من أجل تلافيها في مواجهة البنك الأهلي”.

واختتم حديثه :” أود أن أشكر الجماهير التي حرصت على مؤازرة اللاعبين وأعدهم بأن الجميع سيقاتل من أجل إصلاح الأخطاء والعودة تدريجياً لمكانته الطبيعية بين الكبار “.