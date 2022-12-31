شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرد على بيان بيراميدز بشأن نقل مباراة الفريقين لاستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر في النادي الأهلي إن استاد القاهرة من الملاعب التي سبق وقام النادي بتحديدها قبل بداية الموسم الجاري لاستضافة مبارياته محليًا وأفريقيًا، موضحًا أن نقل مباراة بيراميدز من استاد السلام للقاهرة لا يمثل مخالفة للوائح خاصة أن الأهلي سبق وأخطر الاتحادين المصري والأفريقي لكرة القدم بإقامة مباريات الفريق باستاد القاهرة حال عدم إقامتها باستاد السلام.

وتابع المصدر: قبل مباراة فاركو الأخيرة بالدوري بخمسة أيام تلقينا خطابًا من اتحاد الكرة بنقل المباراة من استاد الإسكندرية إلى برج العرب ولم يعترض الأهلي على هذا القرار ورحّب به.

وواصل: هناك مباريات أخرى في الدوري تم نقلها إلى ملاعب أخرى مثلما حدث في الجولة السادسة من الدوري الممتاز للموسم الجاري حيث تم نقل مباراة طلائع الجيش والزمالك إلى استاد الكلية الحربية بدلا من استاد برج العرب، قبلها بـ48 ساعة فقط.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز، في الساعة السابعة مساء يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

وكان نادي بيراميدز قد أصدر منذ قليل بيانًا للتعليق على أزمة نقل مباراته مع الأهلي لاستاد القاهرة، بدلاً من السلام، وقال في البيان: "يبدى نادي بيراميدز اندهاشه الشديد من إعلان نقل مباراة فريقنا المقبلة في الدوري الممتاز أمام النادي الأهلي في الجولة الحادية عشرة من المسابقة، لتقام باستاد القاهرة الدولي بدلاً من الملعب المحدد سلفًا استاد السلام، قبل أيام قليلة من اللقاء، وهو ما يخالف لائحة رابطة الأندية التي تم الإعلان عنها بشكل واضح وصريح.

ويؤكد نادي بيراميدز أنه طبقًا للائحة رابطة الأندية وتحديدًا المادة 65، والمتعلقة بملاعب المباريات، فإنه يجوز تغيير ملعب المباريات بناءً على رغبة أي من الطرفين، ولكن بشرط أن يكون ذلك من خلال طلب رسمي يقدم لإدارة المسابقات، وقبل المباراة بأربعة عشر يوماً من تاريخ اللقاء المطلوب تعديل الملعب الخاص به، وهو البند الواضح والصريح في اللائحة، وتم التغاضي عنه والإعلان عن تعديل ملعب اللقاء قبل أقل من 3 أيام فقط على إقامة تلك المواجهة، وهو الأمر الذي نراه غير طبيعيا.

ويبدي نادي بيراميدز كامل اندهاشه من تعديل ملعب اللقاء بالمخالفة للائحة وحتى دون الرجوع لنادي بيراميدز الطرف الثانى فى المباراة، والذي فوجئ بقرار التعديل دون استشارته كطرف أصيل فى المباراة.

وبعيدًا عن قرار تغيير ملعب المباراة، فإن تعديل الملعب أو بقائه كما هو لن يغير من الأمر شيئا بالنسبة لنادى بيراميدز الذى يلعب المباراة خارج ملعبه، والذى يستعد لتلك المواجهة بكامل قوته وتركيزه، ولديه إصرار كبير على تحقيق الانتصار ومواصلة المنافسة على لقب الدوري.

ويعلن نادي بيراميدز أنه في النهاية لن يتقدم باحتجاج رسمي على القرار، بل إنه يجد نفسه مضطرا لقبول قرار تغيير الملعب احتراما للعلاقات الطيبة التي تربطه بالنادي الأهلي ومجلس إدارته ورغبتهم في تغيير ملعب اللقاء، وهي العلاقة التي يسعى بيراميدز أن تسود فيها الأخوة والاحترام المتبادل، شأن علاقته بجميع الأندية المصرية.

وفي النهاية يرغب نادي بيراميدز أن يكون احترام اللوائح الصادرة عن رابطة الأندية المصرية المحترفة قبيل انطلاق الموسم هو القاعدة التي لا يحيد عنها جميع أطراف المنظومة، وأن يكون الاستثناء في حالات الضرورة القصوى. التعامل وفي إدارة بطولة الدوري، وأن يكون التعامل بالمثل وبدون اختلاف هو السائد في طريقة إدارة المسابقة المحلية، ودون أفضلية لفريق على حساب الآخر، وأن تكون العدالة هي العنصر السائد في التعامل بين جميع الأندية.