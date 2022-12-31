شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر العلمين يجهز منتخب المصارعة لبطولة إبراهيم مصطفى فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل لاعبى منتخب المصارعة معسكر مغلق بمدينة العلمين يوم 10 يناير المقبل فى إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة إبراهيم مصطفى المقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير المقبل.

ويقيم اتحاد المصارعة تجارب للاعبى المنتخبات المختلفة يوم 5 يناير المقبل فى إطار الاستعداد للبطولة على أن تقام التجارب برأس البر.

واعتمد الاتحاد الدولى للعبة، صالة برج العرب بالإسكندرية لاستضافة منافسات بطولة إبراهيم مصطفى المقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير المقبل وكان من المقرر إقامة البطولة بصالة استاد القاهرة، إلا أنه تم نقلها إلى برج العرب نظرا لانشغال الصالة.

وتستضيف مصر بطولة إبراهيم مصطفى فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير المقبل، والتى أدرجها الاتحاد الدولي ضمن بطولات التصنيف العالمى لعام 2023.

ويختار الاتحاد الدولى سنويا 4 بطولات لتكون ضمن بطولات الرانك، وهو ما يحدد تصنيف اللاعبين فى بطولة العالم للكبار. وتقام بطولة إبراهيم مصطفى كل عام بمصر، فى مختلف فروع المصارعة