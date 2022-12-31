شكرا لقرائتكم خبر عن هانى العقبى مديرا فنيا للعبور خلفا لكرم جابر بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي العبور الذي ينافس في مجموعة القاهرة في القسم الثانى، تعيين هاني العقبي مديرا فنيا للفريق خلفا لكرم جابر الذى أعلن عدم استمراره فى منصبه.

وقدم كرم جابر اعتذارا للإدارة لعدم الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة بعد الهزيمة أمام إيسترن كومباني في الجولة الماضية، لتقبل إدارة العبور اعتذاره واستقالته.

قاد كرم جابر فريق العبور في 12 مباراة وحصل على 14 نقطة، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 6 لقاءات، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

وخسر العبور في آخر مواجهة أمام إيسترن كومباني بهدف نظيف، في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني.